UnionPay International fördert die globale Interoperabilität über Chinas grenzüberschreitendes Zahlungsgateway

Shanghai (OTS) -

Am 16. September wurde bekannt gegeben, dass Chinas Cross-border Interconnection Gateway (CPG) Ende Juli offiziell den Probebetrieb aufgenommen hat. UnionPay International hat über einen Zeitraum von sechs Monaten zur Entwicklung der Kernelemente des CPG beigetragen. Geleitet von den Grundsätzen der öffentlichen Inklusivität und Zugänglichkeit ermöglicht das CPG Institutionen innerhalb und außerhalb des chinesischen Festlands die grenzüberschreitende Interoperabilität von QR-Codes mit einem einzigen Zugangspunkt. Durch die Bereitstellung von Dienstleistungen wie einheitlichen technischen Schnittstellen, der Weiterleitung und Verteilung grenzüberschreitender Transaktionsinformationen sowie der Überwachung und Analyse von Transaktionen in Echtzeit unterstützt das CPG die beteiligten Akteure dabei, grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen für Nutzer auf der ganzen Welt effizienter, bequemer und sicherer zu gestalten.

Der Start der Pilotphase des CPG ermöglicht sowohl chinesischen als auch internationalen Partnern einen einfachen Zugang. Institutionen auf dem chinesischen Festland können die Integration direkt über die standardisierten Schnittstellen von UnionPay durchführen, während Partner im Ausland über UnionPay International eine Verbindung zum CPG herstellen können. Diese Vereinbarung erleichtert nicht nur grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen zwischen dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt, sondern ermöglicht auch lokale QR-Code-Zahlungen in Märkten außerhalb des chinesischen Festlands sowie grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen zwischen diesen Märkten.

Das CPG-Onboarding mit einem einzigen Zugangspunkt über UnionPay bietet Partnern vier Vorteile bei der Implementierung grenzüberschreitender QR-Code-Verbindungen. Erstens werden die Kosten für die Systemintegration und die Verschwendung von Ressourcen durch wiederholte Systemänderungen reduziert. Zweitens fördert es einheitliche Standards für die Zusammenarbeit mit ausländischen Wallet-Anbietern, bietet ihnen eine höhere Effizienz und ein besseres Erlebnis beim Zugang zum chinesischen Zahlungsmarkt und fördert einen fairen Wettbewerb und eine gesunde Entwicklung im globalen Ökosystem für grenzüberschreitende QR-Code-Zahlungen. Drittens können ausländische Wallets auf dem chinesischen Festland eine breitere Akzeptanz finden. Über das Netzwerk von UnionPay hinaus können auch WeChat Pay QR-Code-Händler auf dem Festland Zahlungen aus diesen Wallets akzeptieren. Viertens verwendet das CPG eine einheitliche Informationsschnittstelle sowohl für eingehende Zahlungen von ausländischen Wallets als auch für ausgehende Transaktionen von chinesischen Wallets, was eine zentralisierte Verwaltung grenzüberschreitender QR-Code-Zahlungen ermöglicht. Dies wird die teilnehmenden Einrichtungen dabei unterstützen, den Nutzern weltweit sicherere und zuverlässigere Dienste anzubieten.

Durch die Zusammenarbeit mit UnionPay können ausländische Wallet-Betreiber in zweierlei Hinsicht einen Mehrwert erzielen. Zum einen können sie mit der integrierten Wallet-Zahlungslösung von UnionPay, die OEM (Original Equipment Manufacturer) Pay, QR-Code-Zahlungen und In-App-Zahlungen unterstützt, mobile Zahlungsfunktionen in mehr Anwendungsfällen anbieten. Außerdem können sie das weltweite Partnernetz von UnionPay nutzen. Zum anderen können sie die Vorteile der UnionPay-Karte und anwendungsfallbasierte Mehrwertdienste nutzen, um die Nutzerinteraktion zu fördern.

Als einer der wichtigsten Entwickler des CPG hat UnionPay in den letzten Jahren die Interoperabilität von QR-Codes durch umfassende Dienstleistungen und die Entwicklung eines Ökosystems vorangetrieben. Auf dem chinesischen Festland hat UnionPay seine Bemühungen zur Förderung des Project Excellence intensiviert und die Zahlungsdienstleistungen für internationale Besucher in China weiter verbessert. Mit Stand August dieses Jahres umfasst diese Initiative 1,35 Millionen Händler in wichtigen Anwendungsfällen, 232 aggregierte QR-Code-Produkte akzeptieren Zahlungen mit ausländischen Wallets und 168 große Online-Händler akzeptieren UnionPay-Karten, die außerhalb des chinesischen Festlands ausgestellt wurden. Es wurde eine solide Grundlage für ein einheitliches und komfortableres Zahlungsökosystem in China geschaffen. Die Daten zeigen, dass Transaktionen auf dem chinesischen Festland, die mit außerhalb des chinesischen Festlands ausgestellten UnionPay-Karten oder internationalen UnionPay-Partner-Wallets getätigt wurden, im Vergleich zum Vorjahr um 111 % in Bezug auf die Anzahl und um 29 % in Bezug auf den Wert gestiegen sind.

Auf internationaler Ebene hat UnionPay die grenzüberschreitende Interoperabilität von QR-Codes mit zwei parallel laufenden Partnerschaftsmodellen gefördert: dem Government-to-Government-Modell (G2G) und dem Network-to-Network-Modell (N2N). Bislang hat UnionPay 19 Interoperabilitätsprojekte mit Partnern in 19 Ländern gestartet oder arbeitet daran, darunter Vietnam, Indonesien, Kambodscha und Argentinien. Infolgedessen akzeptieren über 11 Millionen Händler im Ausland Zahlungen per UnionPay-QR-Code; diese Zahl wird bis Ende dieses Jahres auf mehrere zehn Millionen steigen. Auf der Kontoseite wurden über 170 ausländische QR-Code-Zahlungs-Wallets in das UnionPay-Netzwerk integriert, die 30 Länder und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands abdecken.

Offizielle Daten unterstreichen die rasch zunehmende Verwendung des CPG: Bis zum 11. September wurden 1,981 Millionen Transaktionen im Wert von 427 Millionen RMB verarbeitet. Im Zuge der Ausweitung der visumfreien Einreisebestimmungen durch China werden die kontinuierlichen Bemühungen von UnionPay zur Verbesserung der Infrastruktur von CPG eine entscheidende Rolle dabei spielen, das Potenzial für ein Wachstum des Inbound-Konsums zu erschließen, den globalen Reise- und Geschäftsverkehr zu erleichtern und die Position des CPG als Eckpfeiler der internationalen Zahlungsinteroperabilität zu festigen.

