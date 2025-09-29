  • 29.09.2025, 20:26:32
E Fund HK bringt zwei ETFs gleichzeitig an der HKEX an den Start, mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von über 1,369 Milliarden HK$

Zwei neue ETFs, die von E Fund Management (HK) Co., Ltd. („E Fund HK") aufgelegt wurden – der E Fund HK MSCI Asia-Pacific High Dividend Index ETF (3483.HK) sowie der E Fund HK FTSE AI Select Index ETF (3489.HK) – wurden am 26. September gleichzeitig an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) notiert. Das Managementteam von E Fund HK war gemeinsam mit Vertretern der Securities and Futures Commission of Hong Kong, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, Partnern sowie globalen Investoren Zeuge dieses bedeutenden Meilensteins.

Jeder dieser beiden ETFs zeichnet sich durch einzigartige Anlagecharakteristika aus und ihr gemeinsames Erstausgabevolumen erreichte 1,369 Milliarden HK$. Der E Fund High Dividend ETF (3483.HK) bildet den MSCI Asia-Pacific High Dividend Index ab, der führende Unternehmen in Hongkong, Japan sowie Australien mit stabilen Dividendenzahlungen umfasst und Anlegern ein Instrument für die Suche nach Anlagen mit geringer Volatilität und hohem Renditepotenzial bietet. Der E Fund AI ETF (3489.HK) orientiert sich eng am FTSE Global AI Select Index, der die wichtigsten in Hongkong und den USA notierten Unternehmen der gesamten Industriekette der künstlichen Intelligenz abdeckt und es Anlegern ermöglicht, auf einfache Weise von den wichtigsten globalen KI-Wachstumschancen zu profitieren. Zusammen bieten diese beiden Produkte Anlegern diversifiziertere und vorausschauendere Möglichkeiten der Vermögensallokation.

Herr Ma Jun, Vorsitzender von E Fund HK, erklärte bei der Notierungszeremonie, dass diese gleichzeitige Börsennotierung einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Produktstrategie von E Fund darstellt und einen wichtigen Schritt zur Vertiefung der Internationalisierung des Unternehmens im Dienste globaler Anleger. Auch in Zukunft wird E Fund sein ausgereiftes Know-how im Bereich des Index-Investment-Managements und seine globalen Forschungskapazitäten nutzen, um das Produktangebot kontinuierlich zu erneuern und den Anlegern noch mehr diversifizierte und zukunftsweisende Asset-Allocation-Optionen zu bieten.

Rückfragen & Kontakt

cindy YU,
yushudi@efunds.com.cn

