Arbeitsministerin Schumann besorgt über geplanten Arbeitsplatzabbau bei Lenzing AG

Wien (OTS) -

Die Ankündigung der Lenzing AG, in größerem Ausmaß Arbeitsplätze abzubauen, sorgt bei Arbeitsministerin Korinna Schumann für Besorgnis. „Die Ankündigung des Unternehmens, in größerem Ausmaß Arbeitsplätze abzubauen, ist besorgniserregend – vor allem für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich nehme diese Entwicklung sehr ernst. Ich stehe mit dem AMS bereit, gemeinsam mit den Sozialpartnern Maßnahmen zu setzen, um die Auswirkungen für die Beschäftigten so gut wie möglich abzufedern“, betont die Ministerin.

Schumann verweist zudem auf die Verantwortung des betroffenen Unternehmens: „Über den Sozialplan hinaus hoffe ich, dass ein börsennotierter Leitbetrieb mit starker regionaler Verankerung seiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Standort nachkommt.“

Das Arbeitsministerium steht in engem Austausch mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) sowie den Sozialpartnern, um geeignete Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen und die Folgen für die Beschäftigten abzufedern.