FPÖ-Antauer: „Systemparteien denken mehr an Zuwanderer als an Landsleute“

Sankt Pölten (OTS) -

„Was passiert gerade mit unserem Land? Gibt es noch Recht und Ordnung? Viele Landsleute verstehen überhaupt nicht, was da abging in den letzten Tagen“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Sicherheits- und Asyllandesrat Martin Antauer nach den Freisprüchen für zehn „Talahons“ aus Syrien, Nordmazedonien, Türkei und Bulgarien nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an einer 12-Jährigen in Wien den Kopf.

Für Antauer sei die Regierung mittlerweile untragbar, wenn Fehlurteile in der Justiz einfach so hingenommen werden würden. „Die Systemparteien denken mehr an die vielen Zuwanderer, die oft ohne Fluchtgrund bei uns im Land sind, als an die eigene Bevölkerung. Denkt mal an Eure eigenen Kinder und Töchter – man stelle sich vor, denen passiert so eine grauenvolle Pein und alle Angeklagten gehen dann frei“, schließt Antauer.