„Plaudern in der Bücherei“: Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in Simmeringer Büchereien geht in die dritte Runde

Wien (OTS) -

Im Herbst 2024 hat die Wiener Gesundheitsförderung – WiG erstmals das gratis Veranstaltungsformat „Plaudern in der Bücherei“ in Kooperation mit den Büchereien der Stadt Wien im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ im 11. Bezirk angeboten. Ab 3. Oktober 2025 gehen die moderierten Treffen in der Bücherei am Leberberg und im Bildungszentrum Simmering bereits in die dritte Runde. „Dass wir unser Projekt ‚Plaudern in der Bücherei‘ ab Oktober schon zum dritten Mal anbieten können, freut uns sehr. Die Bücherei ist ein guter Ort für Begegnung und Austausch. Und die Menschen, die zum ‚Plaudern‘ kommen, bringen von sich aus Themen ein, über die sie sich unterhalten wollen – das ist ein gutes Zeichen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. In Kooperation mit den Stadt Wien Büchereien bietet die WiG damit eine Möglichkeit, in einem zwanglosen Rahmen zusammenzukommen, sich zu unterhalten und auszutauschen. Bei „Plaudern in der Bücherei“ sind alle Interessierten jeden Alters herzlich willkommen, speziell sollen damit aber ältere Menschen angesprochen werden, denn gerade in dieser Altersgruppe ist Einsamkeit oft ein großes Thema.

Freude am Erzählen und neue Menschen aus Nachbarschaft kennenlernen

„Plaudern in der Bücherei“ richtet sich an alle Menschen, die Freude am selbst Erzählen haben oder anderen gerne beim Erzählen zuhören und dabei neue Menschen aus der Nachbarschaft bzw. der näheren Umgebung kennenlernen möchten. Die Treffen werden von erfahrenen Moderator*innen des Vereins Sorgenetz geleitet und finden von 3. Oktober bis 18. Dezember 2025 jeden Donnerstag bzw. Freitag abwechselnd in der Bücherei am Leberberg und in der Bücherei im Bildungszentrum Simmering statt. Alle Teilnehmer*innen sind eingeladen, Themen nach ihren Interessen einzubringen und mitzugestalten.

Termine & Orte:

Bücherei am Leberberg (Rosa-Jochmann-Ring 5/1, 1110 Wien, barrierefreier Zugang), Uhrzeit: jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr

Freitag, 03.10.2025

Freitag, 17.10.2025

Freitag, 31.10.2025

Freitag, 14.11.2025

Freitag, 28.11.2025

Freitag, 12.12.2025

Bücherei im Bildungszentrum Simmering (Gottschalkgasse 10, 1110 Wien, barrierefreier Zugang), Uhrzeit: jeweils 16:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag, 09.10.2025

Donnerstag, 23.10.2025

Donnerstag, 06.11.2025

Donnerstag, 20.11.2025

Donnerstag, 04.12.2025

Donnerstag, 18.12.2025

Die Teilnahme an „Plaudern in der Bücherei“ ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Informationen und Termine auch unter: wig.or.at/termine

Über das Projekt

„Plaudern in der Bücherei“ ist ein Angebot der Wiener Gesundheitsförderung – WiG im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“ in Kooperation mit den Büchereien der Stadt Wien und wird vom Verein Sorgenetz umgesetzt.