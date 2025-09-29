  • 29.09.2025, 15:42:02
  • /
  • OTS0132

Sanierung der Ortsdurchfahrt von Gresten

Bauarbeiten an der L 92 abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - 

Nachdem in der Ortsdurchfahrt von Gresten bereits 2023 mit Bauarbeiten an der Infrastruktur mit umfangreichen Einbauten-Neuverlegungen begonnen und von der Marktgemeinde Gresten die Wasserleitung saniert, durch die Breitband Gresten GmbH das Glasfasernetz ausgebaut und durch Netz NÖ eine neue Stromleitung verlegt bzw. das Netz verstärkt wurde, wurde auch die Ortsdurchfahrt von Gresten im Zuge der L 92 ab dem Kreisverkehr B 22 / L 92 bis Spörken auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern einer umfangreichen Sanierung unterzogen.

Notwendig geworden ist die durchgehende Erneuerung der Fahrbahn von Kilometer 26,220 bis 27,400 inklusive Einrichtung eines Linksabbiegers für den Sparmarkt durch die vielen Eingriffe für die Einbauten und wegen des Alters der Fahrbahn. Diese Bauarbeiten für die umfangreiche Sanierung sind nunmehr abgeschlossen. Die komplette Fahrbahn der L 92 wurde dabei nach den erfolgten Einbauten auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern und einer Fläche von rund 8.100 Quadratmetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer 3,5 Zentimeter starken Deckschichte mit einer mittleren Breite von 6,87 Metern wiederhergestellt.

Die von der Firma Porr durchgeführten Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung wurden Anfang August 2025 begonnen, wobei sich die Kosten für die Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt von Gresten auf rund 141.000 Euro belaufen. Davon werden rund 85.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 56.000 Euro von der Marktgemeinde Gresten getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright