Sanierung der Ortsdurchfahrt von Gresten

St. Pölten (OTS) -

Nachdem in der Ortsdurchfahrt von Gresten bereits 2023 mit Bauarbeiten an der Infrastruktur mit umfangreichen Einbauten-Neuverlegungen begonnen und von der Marktgemeinde Gresten die Wasserleitung saniert, durch die Breitband Gresten GmbH das Glasfasernetz ausgebaut und durch Netz NÖ eine neue Stromleitung verlegt bzw. das Netz verstärkt wurde, wurde auch die Ortsdurchfahrt von Gresten im Zuge der L 92 ab dem Kreisverkehr B 22 / L 92 bis Spörken auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern einer umfangreichen Sanierung unterzogen.

Notwendig geworden ist die durchgehende Erneuerung der Fahrbahn von Kilometer 26,220 bis 27,400 inklusive Einrichtung eines Linksabbiegers für den Sparmarkt durch die vielen Eingriffe für die Einbauten und wegen des Alters der Fahrbahn. Diese Bauarbeiten für die umfangreiche Sanierung sind nunmehr abgeschlossen. Die komplette Fahrbahn der L 92 wurde dabei nach den erfolgten Einbauten auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern und einer Fläche von rund 8.100 Quadratmetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer 3,5 Zentimeter starken Deckschichte mit einer mittleren Breite von 6,87 Metern wiederhergestellt.

Die von der Firma Porr durchgeführten Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung wurden Anfang August 2025 begonnen, wobei sich die Kosten für die Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt von Gresten auf rund 141.000 Euro belaufen. Davon werden rund 85.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 56.000 Euro von der Marktgemeinde Gresten getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und e-mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at.