Volltreffer: LEGO GmbH und Icon League spielen sich den Ball zu

München (OTS) -

Sportlicher Spielspaß in neuem Format: Die LEGO GmbH kündigt die neue Spielsaison mit Weltmeister Toni Kroos, Deutschlands bekanntestem Twitch-Streamer, Elias Nerlich, und der Icon League an. Das gemeinsame Ziel: begeisternde Leidenschaft für Sport und Spiel.

Die Icon League geht zum Start ihrer dritten Spielsaison eine aufregende Partnerschaft mit der LEGO GmbH ein. Innovation, Spielspaß und Teamgeist sind nicht nur auf dem Platz der Hallenfußballliga gefragt, sie sind das Herzstück der Kooperation: Wie LEGO® Steine jede erdenkliche Konstruktion ermöglichen, so erlaubt die Icon League beliebig viele, originelle Spielzüge. Gemeinsam schaffen sie Raum für Spiel und Gemeinschaft, und überkommen mit Kreativität die Grenzen auf dem Platz, wie auch im heimischen Wohnzimmer.

Perfect Match für Kroos und Klein

Toni Kroos, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Gründer der Icon League, betont die Wichtigkeit von Fantasie, Kreativität, Lernen und Spaß - Werte, die ihn nicht nur als einen der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten auszeichnen, sondern auch beim Bauen mit LEGO Sets essenziell sind.

"Lego ist bei uns zu Hause ein langjähriger Begleiter, egal ob Weihnachten oder zu Geburtstagen. Lego steht stets auf den Wunschzetteln unserer Kinder. Daher freue ich mich sehr, dass Lego nun auch in der Icon League unser Partner ist. Zwei kreative Marken vereinen sich.", sagt Toni Kroos.

Elias Nerlich, Streaming-Größe und Mitgründer der Liga, ergänzt: "Lego war Teil meiner Kindheit - logisch. Wobei ich eher Freestyle gebaut habe als nach Anleitung. Dass Lego nun Partner in unserer Icon League wird, ist ein absolutes Match. Lego ist kreativ, immer wieder erfinderisch, immer wieder anders - wie wir auch."

Mit dieser Partnerschaft verschmelzen Sport, Kreativität und LEGO Teamgeist wie nie zuvor: "Wir bringen Einfallsreichtum und Spielfreude auf ein ganz neues Level. Gemeinsam möchten wir Klein und Groß mit der Kombination aus Sport und Spiel faszinieren - auf dem Spielfeld oder beim Bauen. Fans dürfen sich auf actionreiche Aktivitäten mit bekannten Gesichtern an ausgewählten Spieltagen freuen.", so Theresa Silbereisen, Senior Marketing Director Zentraleuropa der LEGO Gruppe.

Álvaro Magel, Head of Partnerships 360Media & The Icon League, bekräftigt zudem: "Wir freuen uns sehr, mit LEGO einen weiteren globalen Player in der Icon League begrüßen zu dürfen. LEGO geht im Sportmarketing innovative Wege und schafft einzigartige Momente durch individuelle, produktbezogene Aktivierungen. Dieses Mindset passt perfekt zur Icon League und zu unserer Art, Marken auf besondere Weise zum Leben zu erwecken."

Bereits zu den nächsten Spielen dürfen LEGO Fans gespannt sein, welche weiteren überraschenden Aktivitäten neben der LEGO Moderation Zone und dem LEGO Referee Jersey geplant sind.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

Über die Icon League

Die Icon League ist eine 2024 von Toni Kroos und Elias Nerlich gegründete deutsche Hallenfußball-Liga, die professionelles Fußball-Entertainment mit der Creator- und Unterhaltungswelt kombiniert. Sie spielt 5 gegen 5 mit Banden und besonderen Regeln wie unbegrenzte Wechsel und zufällige Sonderregeln auf Kunstrasen, um für Dynamik und Unterhaltung zu sorgen. Die Spiele sind auf Streaming-Plattformen wie Twitch und Pluto TV kostenlos live verfügbar.