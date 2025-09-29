SPÖ OÖ: Stellenabbau mit Rasenmähermethode ist falsche Medizin bei Lenzing AG

Linz (OTS) -

„Die Lenzing AG ist in einem zyklischen Geschäft tätig und in Abschwungphasen der internationalen Faserproduktion immer stark unter Druck. Das ist keine neue Situation. Die hohen Energiekosten und sonstige Kostensteigerung im Zuge der mangelnden Inflationsbekämpfung in Österreich haben die Situation für die Lenzing AG sicher verschärft. Die jetzt vorgeschlagene Medizin überzeugt aber nicht“, so der SPÖ-OÖ-Vorsitzende, der vor seinem Einstieg in die Politik international erfolgreicher Unternehmensberater zu Finanzierungsfragen war, und jetzt mit fundierten Argumenten davor warnt, die wirtschaftlichen Herausforderungen auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen.

„Eine wirkliche Verbesserung würde die Lenzing AG nur erreichen können, wenn man die Vermarktung der eigenen Nischenfaserprodukte global verbessern kann. Das wird durch eine Verlagerung der Verwaltung nach Indien nicht passieren“, so Winkler.

Für Winkler sieht es derzeit ganz danach aus, dass der Vorstand unter Zugzwang nach einer einfachen Lösung greift, die den Druck der Aufsichtsrät:innen durch Ankündigungen einer großen Mitarbeiter:innenreduktion reduzieren soll:

„Damit wird viel Staub aufgewirbelt, aber kein Schritt in Richtung nachhaltiger Zukunft gesetzt. Verlagerungen komplexer Prozesse in Off-Shore-Zentren scheitern oft an den Ausbildungserfordernissen lokaler Mitarbeiter:innen und der mangelnden Dokumentation von abweichenden Prozessschritten, die nicht den Standardabläufen folgen. Das Ergebnis sind hohe Verlagerungskosten und Qualitätsprobleme. Im Endergebnis besteht ein hohes Risiko, dass man viel Geld für wenig Ergebnisverbesserung ausgibt. Besser wäre es, die Prozesse in Lenzing zu optimieren und eine internationale Vertriebspartnerschaft anzustreben“, zeigt Winkler Alternativen auf.

Winkler selbst bemühe sich seit mehreren Wochen um ein Gespräch mit dem Vorstand der Lenzing AG, um seine kritischen Fragen zu den Herausforderungen des Unternehmens zu diskutieren. Er hofft auf eine Gesprächsbereitschaft auf Seiten des Vorstands, der für alle Seiten einen Vorteil bringen kann. Winkler betont, dass die Lenzing AG ein Leitbetrieb in Oberösterreich ist, der unsere Unterstützung verdient.

„Insbesondere die fleißigen Mitarbeiter:innen und deren Familien verdienen unsere Wertschätzung und Unterstützung. Dafür kommt Winkler jederzeit auch kurzfristig nach Lenzing, um mit dem Vorstand besseren Lösungen zu finden.