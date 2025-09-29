Aufgesang ausgezeichnet: "Best SEO Agency"

Hannover/Hamburg (OTS) -

Die Agentur Aufgesang GmbH wurde am Donnerstag bei der renommierten Branchen-Auszeichnung "The Best Agency" in Hamburg mit Bronze in der Kategorie "Focussed" mit ihrer Einreichung als "Best SEO Agency" geehrt. Damit reiht sich ein weiterer bedeutender Titel in die Liste der Auszeichnungen ein, die Aufgesang seit Jahren kontinuierlich erhält.

"The Best Agency" gilt als eines der wichtigsten Gütesiegel der Marketingbranche im deutschsprachigen Raum und versteht sich als kuratierte Auszeichnung. Die Jury besteht ausschließlich aus 67 Marketingverantwortlichen namhafter Unternehmen aus der DACH-Region. Die Auszeichnung basiert auf einem zweistufigen Auswahlverfahren, das sowohl digitale Einreichungen als auch persönliche Präsentationen der Shortlist-Kandidaten umfasst. Die Shortlist liest sich wie das Who is Who der Agenturlandschaft.

"Dieser Preis ist für uns ein ganz besonderes Highlight und fünfter Meilenstein dieses Jahres zur führenden SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum", sagt Olaf Kopp, Co-Founder und Head of SEO bei Aufgesang.

Die Ehrung bei "The Best Agency" steht im Kontext zahlreicher weiterer Auszeichnungen, die Aufgesang in den letzten Jahren erhalten hat – darunter:

"Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung", ergänzt Ulf-Hendrik Schrader, Aufgesang-Gründer und geschäftsführender Gesellschafter. "Sie zeigt, dass unsere Arbeit nicht nur in der Agentur- und SEO-Branche, sondern auch auf Unternehmensseite wahrgenommen und geschätzt wird. Dass unsere Einreichung ‚Best SEO Agency‘ diese hochkarätige Jury überzeugen konnte, bestätigt den Ruf von Aufgesang als beste SEO-Agentur im deutschsprachigen Raum."

Mit über 50 Expertinnen und Experten, einem klaren Fokus auf KI-gestützte SEO-Strategien und einer beeindruckenden Erfolgsbilanz – etwa einem durchschnittlichen Sichtbarkeits-Uplift von 141 % – hat sich Aufgesang als führender Dienstleister im High-End-Segment und als Thought Leader in der Generative Engine Optimization (GEO) etabliert.

Über Aufgesang

Die 1998 gegründete Agentur unterstützt starke Marken im DACH-Raum professionell im strategischen Online-Marketing. Schwerpunkte sind dabei Suchmaschinenoptimierung (SEO), Generative Engine Optimization (GEO) inkl. digital PR, Performance-Marketing und die Kommunikation in Wikipedia. Mehr als 50 Expertinnen und Experten arbeiten für etwa 70 Kunden.

Das Magazin Focus zeichnet die Agentur seit vielen Jahren regelmäßig als "Top-Arbeitgeber Mittelstand", "Wachstumschampion" und "Leading Innovator" aus. Aufgesang hat es zudem in die "FT 1000" der Financial Times geschafft ("Europe’s Fastest Growing Companies 2021") und ist seit September 2021 Teil der Heise Gruppe.

Mitarbeiter der Agentur teilen ihr Expertenwissen regelmäßig in Vorträgen auf Konferenzen, in Webinaren, Leitfäden und Fachartikeln bspw. für die Website-Boosting sowie im Rahmen von Lehraufträgen für verschiedene Hochschulen sowie Fachakademien.