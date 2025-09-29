  • 29.09.2025, 14:05:32
IGGÖ warnt: Extremisten missbrauchen Kopftuchverbot für ihre Zwecke

Wien (OTS) - 

Das Kopftuchverbot ist ein Eingriff in Grundrechte und pädagogisch nicht im Sinne des Kindeswohls. Gerade deshalb dürfen wir das Thema nicht den Extremisten überlassen, die es für ihre Zwecke missbrauchen. Ihre Art, Religion zu instrumentalisieren, lehnt die IGGÖ entschieden ab. Unser Weg ist ein anderer: Wir setzen uns für Grundrechte, Bildung und eine Gesellschaft ein, in der Kinder frei und ohne Angst aufwachsen können.

„Extremisten missbrauchen das Kopftuchverbot für ihre Agenda. Wir dürfen dieses wichtige Thema nicht ihnen überlassen. Für uns ist klar: Wir stehen für Grundrechte, für das Kindeswohl und für eine Gesellschaft, die zusammenhält, nicht für Ideologien und Spaltung“, so Präsident Ümit Vural.

Rückfragen & Kontakt

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)
E-Mail: presse@derislam.at
Website: https://www.derislam.at

