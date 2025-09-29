AVISO: Festakt zur Verleihung des 7. Niederösterreichischen Tierschutzpreises

St. Pölten (OTS) -

Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Veranstaltung mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz ein:

Thema: Niederösterreichischer Tierschutzpreis 2025 – verliehen durch Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz

Zeit: Donnerstag, 2. Oktober 2025 – 10 Uhr (Einlass ab 09:30 Uhr)

Ort: Landtagssitzungssaal - Landhaus St. Pölten, Haus 1b – Landhaus Boulevard 1, 3100 St. Pölten

Wir freuen uns über Ihr/Dein Interesse bzw. Ihr/Dein Kommen!

Anmeldung bitte bis 1. Oktober 2025 unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at