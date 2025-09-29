- 29.09.2025, 13:23:32
- /
- OTS0111
AVISO: Festakt zur Verleihung des 7. Niederösterreichischen Tierschutzpreises
Hiermit laden wir die Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Internetredaktionen herzlich zu folgender Veranstaltung mit FPÖ-Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz ein:
Thema: Niederösterreichischer Tierschutzpreis 2025 – verliehen durch Landesrat Mag. Susanne Rosenkranz
Zeit: Donnerstag, 2. Oktober 2025 – 10 Uhr (Einlass ab 09:30 Uhr)
Ort: Landtagssitzungssaal - Landhaus St. Pölten, Haus 1b – Landhaus Boulevard 1, 3100 St. Pölten
Wir freuen uns über Ihr/Dein Interesse bzw. Ihr/Dein Kommen!
Anmeldung bitte bis 1. Oktober 2025 unter: elisabeth.schmidt@noel.gv.at
Rückfragen & Kontakt
Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz
02742/900513733
buero.rosenkranz@noel.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN