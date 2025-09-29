SPA CEYLON öffnet ersten Shop Österreichs

Wien/Graz-Seiersberg (OTS) -

Der neue SPA CEYLON-Shop in Graz markiert einen weiteren Meilenstein auf dem Weg der asiatischen Luxusmarke nach Europa. Im Wellness-Fokus stehen die mehr als 5000 Jahre alte Weisheit des Ayurveda und die exotische Ayurveda-Verwöhnwelt der ceylonesischen Königsfamilien.

Im brandneuen Spa Ceylon Store tauchen Besucher daher ein in eine exotische Welt des luxuriösen Ayurveda-Wellness, wie sie von den ceylonesischen Königsfamilien gepflegt wurde. Lebendige Farben, berauschende Düfte und sinnliche Texturen lassen luxuriöse Retreats und Rituale erahnen. Die Wellness-Kollektionen umfassen leistungsstarke, natürliche Haut- und Körperpflegeprodukte, aromatische Wellnessbalsame, natürliche Raumdüfte und exotische Produkte für die tägliche Körperpflege. Alle Produkte werden ausschließlich in Sri Lanka nach modernsten Verfahren aber authentischen königlichen Ayurveda-Rezepturen hergestellt und mit ayurvedischen Kräutern, reinen ätherischen Ölen und exotischen natürlichen Inhaltsstoffen angereichert.

„Mit Spa Ceylon ist es uns eine Ehre, ein Stück des reichen Erbes und der natürlichen Schönheit Sri Lankas nach Österreich zu bringen. Unsere Kollektionen helfen, die Balance wiederherzustellen, die Ausstrahlung zu verbessern und alltägliche Routinen in wohltuende Rituale der Selbstpflege zu verwandeln“, sagt Franchise-Partner Roland Holdosi, Inhaber der ersten SPA CEYLON Boutique in der Shopping City Seiersberg.

„Österreich ist für uns ein wichtiger Schritt auf dem Weg nach Europa und hin zu unserem Ziel, die über 5.000 Jahre alte Weisheit des Ayurveda, die natürliche Schönheit Sri Lankas und sein reiches kulturelles Erbe mit der Welt zu teilen. Schön, wenn unsere hochwertigen Wellness-Kollektionen Teil der europäischen Lebenskunst werden,“ freut sich Shalin Balasuriya, Mitbegründer und Geschäftsführer von SPA CEYLON.

Über SPA CEYLON

Seit seiner Gründung 2009 in Sri Lanka durch die Brüder Shiwantha Dias und Shalin Balasuriya hat sich SPA CEYLON zu einer gefeierten globalen Wellnessmarke mit über 140 Shops in 30 Ländern entwickelt. Allein in den letzten fünf Jahren wurde die Marke mit 28 World Luxury Spa Awards und 25 Global Product Awards ausgezeichnet und etablierte sich damit als führende Marke im Bereich Luxus-Ayurveda Wellness.

Spa Ceylon arbeitet auf ethischen und nachhaltigen Grundlagen. Alle Produkte sind tierversuchsfrei, vegan und frei von schädlichen Inhaltsstoffen. Bis 2030 will das Familienunternehmen außerdem einen CO₂-neutralen Fußabdruck erreichen. Engagiert fördert SPA CEYLON Programme zur Stärkung der Rolle der Frau in Sri Lanka. Und Wildlife-Projekte zum Schutz der Wildelefanten sowie Tier- und Pflanzenwelt in Sri Lankas Urwäldern.

Seit 2020 wird SPA CEYLON in Österreich von Generalrepräsentantin Charlotte Sengthaler, ekpr healthmarketing, vertreten und betreibt einen Onlineshop unter www.spa-ceylon.at. Nach dem ersten SPA CEYLON Shop in Graz soll im nächsten Jahr ein Flagshipstore in Wien folgen.

Shop-Adresse: SPA CEYLON, Shopping City Seiersberg – Violett City, 8054 Seiersberg-Pirka