FPÖ – Götschober-Frühmesser fordert: Taxi-Gutscheine für Frauen in der Nacht

Wien (OTS) -

„Die jüngsten Berichte zeigen: Gewalt gegen Frauen nimmt stetig zu. Allein die Wiener Gewaltambulanz dokumentierte seit Jahresbeginn rund 400 Fälle, österreichweit sind mehrere Frauen sogar Opfer tödlicher Gewalt geworden. Es braucht jetzt konkrete Maßnahmen zur Prävention und Unterstützung, damit Frauen sich in Wien wieder sicher fühlen können“, betont die Wiener FPÖ Frauensprecher LAbg. Lisa Frühmesser-Götschober.

Eine dieser Maßnahmen könnten Taxi-Gutscheine für Frauen in der Nacht sein. Ziel ist es, Frauen in Wien eine sichere Heimfahrt zu ermöglichen – unabhängig von Einkommen, Alter oder Lebenssituation. Anspruchsberechtigt sollen insbesondere Schülerinnen, Studentinnen, weibliche Lehrlinge, Pensionistinnen, Frauen mit Behinderungen und Frauen mit geringem Einkommen sein. Die Gutscheine sollen für Taxifahrten innerhalb Wiens zwischen 22:00 und 06:00 Uhr gelten.

„Schon der Heimweg nach einem Besuch bei Freunden, des Restaurants-, Theaters- oder Kinos kann für viele Frauen zur Hürde werden. Niemand soll aus Angst auf gesellschaftliche Teilhabe verzichten müssen“, so Frühmesser-Götschober. Die Initiative versteht sich als klares Signal: Sicherheit ist kein Luxus, sondern Grundvoraussetzung für Freiheit. Eine Gesellschaft, in der Frauen aus Angst vor Übergriffen am Abend zu Hause bleiben, ist keine freie Gesellschaft.

In Städten wie München, Köln, Stuttgart und Graz gibt es bereits erfolgreiche Modelle – teils sogar mit einfacher Online-Beantragung. Der finanzielle Aufwand wäre überschaubar, der Gewinn an Sicherheit und Lebensqualität für unzählige Frauen jedoch groß. „Während für internationale Großveranstaltungen und deren Sideevents Millionenbeträge aus dem Stadtbudget fließen, fordern wir eine Maßnahme, deren Kosten vergleichsweise gering sind, die aber für Frauen einen echten Unterschied macht“, erklärt Frühmesser-Götschober.