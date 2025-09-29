Der Aluminium-Architektur-Preis 2025: Aluminium-Fenster-Institut verlängert Einreichfrist bis 10. Oktober 2025

Wien (OTS) -

Das Aluminium-Fenster-Institut (AFI) hat in Zusammenarbeit mit der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur den Aluminium-Architektur-Preis ausgeschrieben.

Die Gewinner:innen des AAP2025 dürfen sich auf 6000 EURO Preisgeld und die begehrte Alu-Skulptur freuen!

"Der Aluminium-Architektur-Preis zeichnet herausragende architektonische Leistungen aus, die das gestalterische und technische Potenzial von Aluminium innovativ nutzen. Er macht die Zusammenarbeit zwischen Architektur und Materialtechnologie sichtbar, fördert den Dialog und schafft damit Grundlagen für zukunftsweisende und nachhaltige Bauweisen."

DI Josef-Matthias Printschler, Geschäftsführer, Architekturstiftung Österreich

Einreichung bis 10. Oktober 2025 möglich

Eingereicht werden können in Österreich ausgeführte Gebäude bzw. Bauleistungen, national oder international geplant, von österreichischen Metallbaubetrieben ausgeführt sowie zwischen Jänner 2021 und August 2025 fertiggestellt wurden. Zur Teilnahme berechtigt sind Architekt:innen und Planer:innen. Die Einreichfrist endet am 10. Oktober 2025.

Hochkarätige Expert:innen-Jury

Im Oktober 2025 bewertet eine von der Architekturstiftung Österreich und der IG Architektur zusammengestellte Jury die eingereichten Objekte und entscheidet über die Preisvergabe.

Starke Partner

Der AAP2025 wird unterstützt von: AGRU, AluKönigStahl, ALUSOMMER, AMFT, BIG, CBC, Heidenbauer, IGP Powder Coatings, KBO, Metallbau Leicht, Piesslinger, Heinrich Renner GmbH, TIGER Coatings, Metallbau Wastler.

Weitere Informationen sind für Sie online unter www.afi.at/AAP2025 verfügbar.

Preisverleihung des AAP25

Die Preisverleihung findet am 13. November 2025 ab 18.00 Uhr im Raum der IG Architektur statt. Anmeldung: office@alufenster.at

Datum: 13.11.2025, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Raum der IG Architektur

Gumpendorfer Straße 63 B

1060 Wien

Österreich

URL: https://www.afi.at/aap25/