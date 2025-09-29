FPÖ – Kickl: „Der Erfolg bei der NRW war klarer Auftrag zur Veränderung und Modernisierung des Landes – daran werden wir weiterarbeiten!“

Wien (OTS) -

Anlässlich des ersten Jahrestages des historischen Wahlsiegs der FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 zog FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl heute Bilanz. Für Kickl sei es eine Zäsur in der österreichischen Geschichte gewesen, als die Bevölkerung der Politik der Einheitspartei eine klare Absage erteilt und den Weg für eine echte patriotische Wende freigemacht habe.

„Vor einem Jahr haben die Österreicher ein machtvolles Zeichen gesetzt. Sie haben die Ära der Systemparteien beendet, die unser Land im Interesse von Brüsseler Technokraten, globalistischen Eliten und der Asylindustrie regiert haben. Unser überwältigender Erfolg war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Haltung: Bei uns kommt immer zuerst das eigene Volk, dann alles andere. Dieser Kompass unserer Politik hat uns zum Sieg geführt, den wir als Auftrag für die Zukunft verstehen und weitergehen werden“, betonte Kickl.

Der Wahlerfolg sei ein klarer Auftrag der Bevölkerung gewesen, die „Gordischen Knoten“ zu durchschlagen, die Österreich seit Jahren lähmen. „Wir haben versprochen, die ‚Festung Österreich‘ zu errichten, wir wollen dem Asylchaos einen Riegel vorschieben und die Sicherheit im Inneren wiederherstellen. Unser Land ist kein Selbstbedienungsladen für illegale Migranten mehr, sondern eine Heimat, in der wieder Recht und Ordnung herrschen müssen. Die Verliererampel hat sich zusammengetan, um all das vorerst zu verhindern, aber wir lassen nicht locker. Die Zustimmung in der Bevölkerung wird von Tag zu Tag größer“, so der FPÖ-Bundesparteiobmann mit Blick auf aktuelle Umfragen.

Abschließend richtete der freiheitliche Bundesparteiobmann einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Dieser Sieg vor einem Jahr war erst der Anfang. Wir haben bewiesen, dass eine Politik für die eigene Bevölkerung möglich ist, und beweisen das auch mit der freiheitlichen Regierungsarbeit in fünf Bundesländern. Aber der Kampf gegen jene, die Österreich schwächen wollen, geht weiter. Wir werden nicht ruhen, bis Leistung wieder belohnt, unsere Neutralität vollständig wiederhergestellt und die Zukunft unserer Kinder gesichert ist. Gemeinsam mit den Österreichern werden wir eine neue, bessere Republik bauen – eine Insel der Seligen auf der Höhe der Zeit. Das Beste für Österreich liegt noch vor uns! Gemeinsam mit den Österreichern werden wir die guten Jahre für unser Land erreichen – denn die gibt es nur mit uns!“