EINLADUNG: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und der Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant, präsentieren die zentralen Forderungen der größten Interessensvertretung der Gemeinden in Österreich.



Details:

Wann : Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr

: Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr Wo : Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt

: Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt Ihre Gesprächspartner: Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Johannes Pressl 1. Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant

Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at

Auch beim 71. Österreichischen Gemeindetag am 2. und 3. Oktober in der Messe Klagenfurt sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich willkommen. Details entnehmen Sie dem Programm .

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.