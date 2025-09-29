  • 29.09.2025, 11:41:03
EINLADUNG: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages

Präsentation der zentralen kommunalpolitischen Forderungen - 1. Oktober, Klagenfurt

Wien (OTS) - 

Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und der Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant, präsentieren die zentralen Forderungen der größten Interessensvertretung der Gemeinden in Österreich.

Details:

  • Wann: Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr
  • Wo: Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt
  • Ihre Gesprächspartner:
    • Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Johannes Pressl
    • 1. Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant
  • Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at

Auch beim 71. Österreichischen Gemeindetag am 2. und 3. Oktober in der Messe Klagenfurt sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich willkommen. Details entnehmen Sie dem Programm.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
andreas.steiner@gemeindebund.gv.at
www.gemeindebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
