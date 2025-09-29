- 29.09.2025, 11:41:03
EINLADUNG: Pressekonferenz im Vorfeld des Gemeindetages
Präsentation der zentralen kommunalpolitischen Forderungen - 1. Oktober, Klagenfurt
Der Österreichische Gemeindebund lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einer Pressekonferenz im Vorfeld des 71. Österreichischen Gemeindetages in Klagenfurt ein. Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und der Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant, präsentieren die zentralen Forderungen der größten Interessensvertretung der Gemeinden in Österreich.
Details:
- Wann: Mittwoch, 1. Oktober, 12.00 Uhr
- Wo: Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, Klagenfurt
- Ihre Gesprächspartner:
- Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, Johannes Pressl
- 1. Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Günther Vallant
- Anmeldung: Bitte um Anmeldung unter presse@gemeindebund.gv.at
Auch beim 71. Österreichischen Gemeindetag am 2. und 3. Oktober in der Messe Klagenfurt sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich willkommen. Details entnehmen Sie dem Programm.
Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:
Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung der österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.
