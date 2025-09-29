Klinik Donaustadt: Spatenstich für Neubau der Speisenversorgung

Wien (OTS) -

Heute erfolgte der Spatenstich für den Neubau der Produktionsküche in der Klinik Donaustadt. Bis Ende 2028 wird hier auf rd. 9.400 m² die neue Speisenversorgung errichtet. Diese umfasst die Produktionsküche, ein Restaurant für die Mitarbeiter*innen der Klinik mit ca. 300 Sitzplätzen sowie Büroräumlichkeiten. Nach Abschluss der Inbetriebnahme und Einarbeitungsphase wird von hier aus auch die Klinik Floridsdorf mitversorgt werden. Zukünftig werden hier dann pro Tag ca. 11.500 Mahlzeiten für die Patient*innen sowie ca. 2.000 Mahlzeiten für die Mitarbeiter*innen gekocht.

Die neue Küche wird nicht nur baulich auf dem neuesten Stand sein, sondern mit dem sogenannten Cook&Chill-Verfahren moderne und effiziente Abläufe in die Speisenversorgung der WIGEV-Kliniken im Norden Wiens bringen. In dieser Art der Zubereitung werden die warmen Gerichte bis zu einem definierten Gargrad vorbereitet, anschließend erfolgt eine Schnellkühlung unter kontrollierten Bedingungen. Die Speisen werden bereits portioniert und tablettiert in den gekühlten Regenerierwägen zur Auslieferung auf die Stationen vorbereitet. Die Regeneration mit dem Abschluss des Garprozesses erfolgt direkt vor dem Verzehr auf den Stationen. Die Regeneration von Lebensmitteln ist das Auftauen der Zutaten in einer kontrollierten Umgebung und das anschließende Aufwärmen. Diese Vorgehensweise hat sowohl für die Patient*innen als auch für die Mitarbeiter*innen viele Vorteile:

Die Nährstoffverluste in den Speisen werden reduziert. Die Auslieferung in den gekühlten Wägen und Regeneration vor dem Verzehr gewährleistet sowohl für die warmen als auch kalten Speisen ideale Temperaturen. Die Schnellkühlung erlaubt eine Kühlbevorratung bis zu 72 h, was für die Mitarbeiter*innen ein konzentriertes, weniger stressbelastetes Arbeiten durch die zeitlich und räumlich entkoppelte Essensvorbereitung ermöglicht. Es wird ein ressourcenschonender Einsatz der Küchentechnik ermöglicht (Nachgaren).

Die Tabletts in den Regenerationswägen verfügen über einen Stromkontakt zum Wagen und jeweils 2 Induktionsplatten für die warmen Speisen. Die isolierte Abdeckung der Speisen schließt den Kontakt, sodass die Platten während des Regenerationsprozesses erhitzt werden und die Speisen auf max. 72 °C erwärmen. Der Regenerationsprozess wird auf den Stationen durch Anschluss des Regenerierwagens an das Stromnetz durchgeführt.

„Mit der neuen Produktionsküche und dem Mitarbeiter*innen-Restaurant werden wir sowohl für unsere Patient*innen als auch für unsere Mitarbeiter*innen eine Speisenversorgung auf Höhe der Zeit anbieten können “, so WIGEV-Generaldirektorin Stellvertreter Herwig Wetzlinger.

Bis 2028 soll die neue Speisenversorgung fertig sein. Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy betont die Bedeutung der Klinik Donaustadt für den Bezirk: „Die Klinik Donaustadt hat für den bevölkerungsreichen 22. Bezirk eine große Bedeutung. Mit der neuen Küche wird die hohe Versorgungsqualität von Mitarbeiter*innen und Patient*innen gewährleistet und werden neue Arbeitsplätze geschaffen.“

Manfred Führer, Technischer Direktor der Klinik Donaustadt zeigt sich ebenfalls erfreut über den Neubau: „Die Mitarbeiter*innen in unserer Klinik freuen sich schon sehr auf das neue Restaurant. Aber auch für unser Küchenpersonal werden sich die Arbeitsabläufe verbessern. In Ihrer neuen Küche können unsere Mitarbeiter*innen zeigen, was sie alles können und Patient*innen und Personal so wie bisher täglich kulinarisch verwöhnen. Ein ausgewogener Speisenplan ist auch für unsere Patient*innen notwendig, um die Genesung und das Wohlbefinden zu fördern.“

Josef Newertal, Bereichsleiter Infrastrukturmanagement beim WIGEV ist aus Bauherrn-Sicht sehr stolz auf das Projekt: „Mit dem Spatenstich geht unser erstes Neubau-Projekt in der Klinik Donaustadt los. Wir haben hier eine State-of-the-art-Küche beauftragt, die nicht nur die Klinik Donaustadt, sondern langfristig auch die Klinik Floridsdorf mit Speisen versorgen wird.“

Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH nennt einige Details zur neuen Speisenversorgung: „Die Umstellung auf Cook&Chill ist eine große Herausforderung. Es müssen alle Abläufe neugestaltet werden und alle Kochrezepte umgeschrieben werden. Eigens für dieses Projekt wurden neue Regenerierwägen entworfen, mit denen die Speisen in der richtigen Temperatur in die Stationen, aber auch in die Klinik Floridsdorf gelangen.“

Der Neubau ersetzt die bisherige Küche der Klinik. Dem Bebauungsplan folgend sind alle Dächer als extensiv begrünte Dächer konzipiert. Fotovoltaik-Module auf den Hauptdächern ermöglichen die Nutzung von Solarenergie. Die neue Speisenversorgung ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Umsetzung des Modernisierungsprogrammes der WIGEV-Kliniken.

Renderings in Druckqualität können Sie hier herunterladen: https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/presse/

Fotos vom Spatenstich erhalten Sie unter elisabeth.gruener@extern.gesundheitsverbund.at

Fotocredit: Wr. Gesundheitsverbund/David Bohmann