  • 29.09.2025, 11:38:02
  • /
  • OTS0084

WK Wien trauert um Hans Unterdorfer

WK Wien-Präsident Walter Ruck: „Mit Hans Unterdorfer verlieren wir einen profunden Kenner des Bankenwesens und engagierten Interessenvertreter.“

Wien (OTS) - 

„Mit großem Bedauern habe ich heute vom Ableben Hans Unterdorfers erfahren. Er war über viele Jahre erfolgreicher Banker und profunder Kenner des Bankenwesens, der sich weit über das übliche Maß für seine Branche engagiert hat. Ein besonderes Anliegen war ihm das Unternehmertum, was einerseits Niederschlag in seiner Tätigkeit als Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich fand, aber auch in seinem Wirken als Spartenobmann Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Wien. Ich habe Hans Unterdorfer als versierten Gesprächspartner und engagierten Interessenvertreter sehr geschätzt – er wird uns fehlen. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Hans Unterdorfer war von September 2020 bis Ende Oktober 2022 Obmann der Sparte Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol. Seit November 2022 war er Funktionär der Wirtschaftskammer Wien und übernahm am 24. April 2025 die Obmannschaft der Sparte Banken und Versicherung.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Oliver John Perry
Telefon: . +43 664 78092114
E-Mail: oj.perry@wkw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WHK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright