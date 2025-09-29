WK Wien trauert um Hans Unterdorfer

Wien (OTS) -

„Mit großem Bedauern habe ich heute vom Ableben Hans Unterdorfers erfahren. Er war über viele Jahre erfolgreicher Banker und profunder Kenner des Bankenwesens, der sich weit über das übliche Maß für seine Branche engagiert hat. Ein besonderes Anliegen war ihm das Unternehmertum, was einerseits Niederschlag in seiner Tätigkeit als Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich fand, aber auch in seinem Wirken als Spartenobmann Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Wien. Ich habe Hans Unterdorfer als versierten Gesprächspartner und engagierten Interessenvertreter sehr geschätzt – er wird uns fehlen. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Hans Unterdorfer war von September 2020 bis Ende Oktober 2022 Obmann der Sparte Banken und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol. Seit November 2022 war er Funktionär der Wirtschaftskammer Wien und übernahm am 24. April 2025 die Obmannschaft der Sparte Banken und Versicherung.