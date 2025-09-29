- 29.09.2025, 11:32:32
AVISO: Mittwoch, 01. Oktober, 09:00 Uhr, HTL HAK Ungargasse: „Unbezahlte Praktika verbieten – Ausbeutung junger Menschen stoppen!“
Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich im Rahmen der Kampagne “Baustelle Bildung”
„Unbezahlte Praktika bedeuten für zehntausende junge Menschen in Österreich Ausbeutung. Junge Menschen leisten volle Arbeit, bekommen aber keinen Lohn, keine Sozialversicherung und keinen Urlaubsanspruch. Damit muss Schluss sein – Pflichtpraktika müssen endlich nach Kollektivvertrag bezahlt werden!“, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.
Die Sozialistische Jugend macht im Rahmen ihrer Kampagne „Baustelle Bildung“ mit einer Medienaktion vor der HTL HAK Ungargasse auf die Ungerechtigkeit von Pflichtpraktika aufmerksam. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.
Wann? Mittwoch, 01. Oktober, 9:00 Uhr
Wo? (Vor dem) Haupteingang HTL HAK Ungargasse, Ungargasse 69, 1030 Wien
Medienaktion: Unbezahlte Praktika verbieten
Datum: 01.10.2025, 09:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Haupteingang HTL HAK Ungargasse
Ungargasse 69
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at
