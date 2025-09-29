  • 29.09.2025, 11:32:32
  • /
  • OTS0081

AVISO: Mittwoch, 01. Oktober, 09:00 Uhr, HTL HAK Ungargasse: „Unbezahlte Praktika verbieten – Ausbeutung junger Menschen stoppen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich im Rahmen der Kampagne “Baustelle Bildung”

Wien (OTS) - 

„Unbezahlte Praktika bedeuten für zehntausende junge Menschen in Österreich Ausbeutung. Junge Menschen leisten volle Arbeit, bekommen aber keinen Lohn, keine Sozialversicherung und keinen Urlaubsanspruch. Damit muss Schluss sein – Pflichtpraktika müssen endlich nach Kollektivvertrag bezahlt werden!“, so Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.

Die Sozialistische Jugend macht im Rahmen ihrer Kampagne „Baustelle Bildung“ mit einer Medienaktion vor der HTL HAK Ungargasse auf die Ungerechtigkeit von Pflichtpraktika aufmerksam. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Wann? Mittwoch, 01. Oktober, 9:00 Uhr

Wo? (Vor dem) Haupteingang HTL HAK Ungargasse, Ungargasse 69, 1030 Wien

Medienaktion: Unbezahlte Praktika verbieten

Datum: 01.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haupteingang HTL HAK Ungargasse
Ungargasse 69
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: jonathan.kaspar@sjoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright