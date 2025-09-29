Einladung zum Tiny Feet Presse-Brunch in St.Pölten

Niederösterreich/Wien (OTS) -

Von IVF bis Social Freezing: Reproduktionsmedizinische Möglichkeiten in Österreich – einfach erklärt

Am 01.10. laden Tiny Feet Standortleiter Dr. Jaksics sowie Kinderwunsch-Expertin Dr. Birgit Huber zum Presse-Brunch ein. Da im Rahmen einer ganzheitlichen Kinderwunsch-Behandlung die Ernährung ebenfalls relevant ist, wird Sie zudem Ernährungswissenschafterin Isabella Förster durch den Brunch begleiten. Im persönlichen Gespräch erhalten Sie Einblicke in Trends, Erfolgsgeschichten, Behandlungsmethoden sowie die Situation in Österreich. Gerne stehen die Expert:innen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Um Akkreditierung bei Sabrina Nüssel wird gebeten (siehe Rückfragenhinweis)

Tiny Feet Presse Brunch

Datum: 01.10.2025, 11:00 Uhr - 01.10.2025, 12:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Tiny Feet St. Pölten

Mühlweg 29

3100 St. Pölten

Österreich