Einladung zum Tiny Feet Presse-Brunch in St.Pölten
Von IVF bis Social Freezing: Reproduktionsmedizinische Möglichkeiten in Österreich – einfach erklärt
Am 01.10. laden Tiny Feet Standortleiter Dr. Jaksics sowie Kinderwunsch-Expertin Dr. Birgit Huber zum Presse-Brunch ein. Da im Rahmen einer ganzheitlichen Kinderwunsch-Behandlung die Ernährung ebenfalls relevant ist, wird Sie zudem Ernährungswissenschafterin Isabella Förster durch den Brunch begleiten. Im persönlichen Gespräch erhalten Sie Einblicke in Trends, Erfolgsgeschichten, Behandlungsmethoden sowie die Situation in Österreich. Gerne stehen die Expert:innen für Ihre Fragen zur Verfügung.
Um Akkreditierung bei Sabrina Nüssel wird gebeten (siehe Rückfragenhinweis)
Tiny Feet Presse Brunch
Datum: 01.10.2025, 11:00 Uhr - 01.10.2025, 12:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Tiny Feet St. Pölten
Mühlweg 29
3100 St. Pölten
Österreich
Rückfragen & Kontakt
comm:unications
Sabrina Nüssel
Telefon: +43 1 315 14 11 - 24
E-Mail: sabrina.nuessel@communications.co.at
