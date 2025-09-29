AVISO: Wien erhält ein neues Wasserwerk – PK mit StR Czernohorszky und Wiener Wasser-Chef Hellmeier

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien baut mit der Zukunftsstrategie „Wiener Wasser 2050“ die Trinkwasser-Versorgung weiter aus. Als nächstes Leuchtturm-Projekt wird auf der Donauinsel zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg ein neues Wasserwerk errichtet. Anfang Oktober starten die Vorarbeiten. Aus diesem Anlass präsentieren Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier die Pläne sowie weitere Maßnahmen für Zukunftsvorsorge und Versorgungssicherheit in Wien.

Wir laden daher Medienvertreter*innen herzlich zur Pressekonferenz ein:

Datum: Donnerstag, 2. Oktober

Uhrzeit: 11.00 Uhr

Ort: Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg

Anreise mit dem PKW: Zufahrt über Floridsdorfer Brücke und über den Hauptweg auf der Donauinsel in Richtung Nordbrücke

Anreise mit Öffis: Nahegelegene Stationen sind „Floridsdorfer Brücke“ (Linie 31), die U6-Station „Neue Donau“ sowie die die Bushaltestelle „Frömmelgasse“ (34 A).

Zur Wegbeschreibung: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RCk_ZybCxzW7R1tydcRARQU4H8vxNKU&usp=sharing

Um Anmeldung unter philipp.lindner@wien.gv.at wird gebeten.

PK neues Wasserwerk mit StR Czernohorszky und Wiener Wasser-Chef Hellmeier

Anreise mit dem PKW: Zufahrt über Floridsdorfer Brücke und über den Hauptweg auf der Donauinsel in Richtung Nordbrücke Anreise mit Öffis: Nahegelegene Stationen sind „Floridsdorfer Brücke“ (Linie 31), die U6-Station „Neue Donau“ sowie die die Bushaltestelle „Frömmelgasse“ (34 A). Zur Wegbeschreibung: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RCk_ZybCxzW7R1tydcRARQU4H8vxNKU&usp=sharing

Datum: 02.10.2025, 11:00 Uhr

Ort: Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg



1200 Wien

Österreich