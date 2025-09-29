  • 29.09.2025, 11:15:32
AVISO: Wien erhält ein neues Wasserwerk – PK mit StR Czernohorszky und Wiener Wasser-Chef Hellmeier

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 11 Uhr, Donauinsel.

Wien (OTS) - 

Die Stadt Wien baut mit der Zukunftsstrategie „Wiener Wasser 2050“ die Trinkwasser-Versorgung weiter aus. Als nächstes Leuchtturm-Projekt wird auf der Donauinsel zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg ein neues Wasserwerk errichtet. Anfang Oktober starten die Vorarbeiten. Aus diesem Anlass präsentieren Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier die Pläne sowie weitere Maßnahmen für Zukunftsvorsorge und Versorgungssicherheit in Wien.

Wir laden daher Medienvertreter*innen herzlich zur Pressekonferenz ein:

Datum: Donnerstag, 2. Oktober

Uhrzeit: 11.00 Uhr
Ort: Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg

Anreise mit dem PKW: Zufahrt über Floridsdorfer Brücke und über den Hauptweg auf der Donauinsel in Richtung Nordbrücke

Anreise mit Öffis: Nahegelegene Stationen sind „Floridsdorfer Brücke“ (Linie 31), die U6-Station „Neue Donau“ sowie die die Bushaltestelle „Frömmelgasse“ (34 A).

Zur Wegbeschreibung: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1RCk_ZybCxzW7R1tydcRARQU4H8vxNKU&usp=sharing

Um Anmeldung unter philipp.lindner@wien.gv.at wird gebeten.

Philipp Lindner
Mediensprecher Stadtrat Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81853
E-Mail: philipp.lindner@wien.gv.at

Astrid Rompolt
Stadt Wien - Wiener Wasser
Telefon: +43 1 599 59 31071
E-Mail: astrid.rompolt@wien.gv.at

