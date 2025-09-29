ARBÖ und Datacol starten Spendenaktion für den Sterntalerhof

Wien (OTS) -

Der ARBÖ und Datacol stellen sich in den Dienst der guten Sache: Unter dem Motto „Kaufen.Spenden.Gutes tun“ wird in allen 90 ARBÖ-Prüfzentren pro verkaufter Dose Systemreiniger 2 Euro für das Kinder- und Familienhospiz Sterntalerhof gesammelt. So hilft die ARBÖ-Familie vielen Kindern und Familien in herausfordernden Lebensphasen. „Hoffnung ist das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Mit unserer Spende an den Sterntalerhof möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und ihre Familien in schweren Zeiten Lichtblicke erleben dürfen“, freut sich KommR Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär, auf eine erfolgreiche Spendenaktion.

Der ARBÖ ist als österreichweiter Mobilitätsklub für alle Österreicherinnen und Österreicher da. Und auch im Sterntalerhof werden Familien aus ganz Österreich betreut und begleitet. Gemeinsam mit dem langjährigen ARBÖ-Partner Datacol wird deshalb in den kommenden Wochen für diese für so viele Familien wichtige Institution gesammelt, wie Roland Alber und Walter Stauder, Geschäftsführer-Duo von DATACOL, festhalten: „Wir möchten jene unterstützen, die Hilfe dringend benötigen. Wir sind beeindruckt von der großartigen Arbeit des Sterntalerhofs und freuen uns einen Beitrag leisten zu dürfen.“

Der Sterntalerhof schenkt Kindern und Familien ein Heute, deren Morgen in den Sternen steht, wie Harald Jankovits, Geschäftsführer des Sterntalerhofes erzählt: „In einer geschützten, naturnahen Atmosphäre werden Familien mit lebenslimitierend und lebensbedrohlich erkrankten Kindern behutsam auf dem Weg zurück in den Alltag begleitet – auch und besonders dann, wenn auf diesem Weg der Abschied von einem geliebten Menschen steht.“ Am Sterntalerhof arbeitet Tag für Tag ein multiprofessionelles und inter- disziplinäres Team aus Therapie und Pädagogik, Psychologie und Sozialarbeit, Psychotherapie und Seelsorge – unterstützt von speziell ausgebildeten Therapiepferden, die es verstehen, die Herzen der Kinder und Familien zu erreichen.

Die Aktion läuft bis 15. Dezember in allen 90 ARBÖ-Prüfzentren. Von jeder verkaufter Dose Datacol Systemreiniger für Diesel- oder Benzinmotoren werden jeweils zwei Euro für den Sterntalerhof gesammelt. Somit tut man nicht nur seinem Motor etwas Gutes, sondern hilft auch Familien in schwierigen Lebenssituationen.