Einladung zur Pressekonferenz Guan Xiao & Sophie von Hellermann, 7. Oktober 2025, 10 Uhr, Kunsthalle Wien Museumsquartier

Wien (OTS) -

Die Kunsthalle Wien präsentiert die erste Einzelausstellung von Guan Xiao (geb. 1983, Chongqing, China) in Österreich. Teenager umfasst eine Reihe völlig neuer Skulpturen und Gemälde und kehrt zu grundlegenden Themen wie Nahrung, Kleidung und Unterkunft zurück, um Fragen des Fortschritts und der Zivilisation, der Tradition und Spiritualität anzusprechen, die im Mittelpunkt des facettenreichen, spielerischen und poetischen Werks von Guan Xiao stehen.

Gleichzeitig gibt die Kunsthalle Wien die zweite ihrer jährlichen öffentlichen Auftragsarbeiten im Museumsquartier bekannt: Sophie von Hellermann (geb. 1975, München) hat ein umfangreiches neues Werk auf Leinwand für die 62 Meter lange Vitrine an der Südwestwand des Gebäudes geschaffen. Get Your Head Around It ist eine Hommage an den Schriftsteller, Kybernetiker, Sprachtheoretiker und Musiker Oswald Wiener (geb. 1935, Wien; gest. 2021, Steiermark), bei dem von Hellermann in den 1990er-Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf Erkenntnistheorie studierte.

Wir laden Sie herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz und Ausstellungsrundgang der beiden Ausstellungen am Dienstag, 7. Oktober 2025 um 10 Uhr in die Kunsthalle Wien Museumsquartier ein.

Michelle Cotton, Artistic Director Kunsthalle Wien, wird die beiden Ausstellungen im Gespräch mit den Künstlerinnen Guan Xiao und Sophie von Hellermann vorstellen. Sie sind herzlich eingeladen, während eines gemeinsamen Rundgangs Ihre Fragen zu stellen.

Anmeldung unter presse@kunsthallewien.at.

