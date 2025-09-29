  • 29.09.2025, 11:00:05
  • /
  • OTS0071

25 Jahres Jubiläum eee group GmbH

Die eee group erhält Auszeichnungen für unternehmerischen Erfolg durch die Wirtschaftskammer Steiermark, der Stadt Graz und dem Land Steiermark

Von links nach rechts: Stadtrat Dr. Günther Riegler_ Gesellschafter Stefan Düss_ Eigentümer, Manfred Brandner_CEO & Gesellschafter, Walter Khom und Wolfgang Schaffer- Gesellschafter der eee group GmbH.
Graz (OTS) - 

Seit 25 Jahren prägt die Grazer eee group GmbH mit innovativen Lösungen in den Bereichen Education, e-Government und e-Solutions die Digitalisierung von Bildung und Verwaltung – von Europa über Afrika bis nach Südostasien. Heute vereint die Unternehmensgruppe 13 Tochtergesellschaften mit rund 200 Mitarbeiter:innen, setzt auf Nachhaltigkeit und Gleichstellung und zählt zu den führenden Playern im europäischen EdTech-Sektor.

Am 10. September feierte die eee group ihr Jubiläum im Restaurant SCHLOSSBERG gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik. Die Eigentümer Manfred Brandner, Walter Khom, Wolfgang Schaffer und Stefan Düss betonten dabei die Bedeutung regionaler Wertschöpfung trotz internationaler Ausrichtung: Der Exportanteil liegt mittlerweile bei 60 Prozent.

Ein Höhepunkt des Abends war die feierliche Überreichung gleich mehrerer Auszeichnungen – darunter die Dank- und Anerkennungsurkunde des Landes Steiermark, das Grazer Stadtwappen sowie eine Ehrung durch die Wirtschaftskammer Steiermark. Alle Laudatoren hoben die Innovationskraft, das gesellschaftliche Engagement und die Bedeutung des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort hervor.

Auch soziales Engagement spielte eine große Rolle: Im Rahmen eines Gewinnspiels spendete die eee group 2.000 Euro an das inklusive Musikprojekt „piano forte – Inklusiv“, das junge Musiker:innen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam auf die Bühne bringt.

Die Jubiläumsfeier zeigte eindrucksvoll, dass die eee group weit mehr ist als ein Technologieunternehmen: Sie ist ein starkes Netzwerk von Menschen, die gemeinsam wachsen, Verantwortung übernehmen und mit Begeisterung in die Zukunft blicken.

Rückfragen & Kontakt

eee group GmbH
Melanie Lüers
PR & Marketing Managerin
Telefon: +43 316 286660 773
E-Mail: melanie.lueers@eee-group.at
Website: https://www.eee.group

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright