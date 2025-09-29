25 Jahres Jubiläum eee group GmbH

Graz (OTS) -

Seit 25 Jahren prägt die Grazer eee group GmbH mit innovativen Lösungen in den Bereichen Education, e-Government und e-Solutions die Digitalisierung von Bildung und Verwaltung – von Europa über Afrika bis nach Südostasien. Heute vereint die Unternehmensgruppe 13 Tochtergesellschaften mit rund 200 Mitarbeiter:innen, setzt auf Nachhaltigkeit und Gleichstellung und zählt zu den führenden Playern im europäischen EdTech-Sektor.

Am 10. September feierte die eee group ihr Jubiläum im Restaurant SCHLOSSBERG gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik. Die Eigentümer Manfred Brandner, Walter Khom, Wolfgang Schaffer und Stefan Düss betonten dabei die Bedeutung regionaler Wertschöpfung trotz internationaler Ausrichtung: Der Exportanteil liegt mittlerweile bei 60 Prozent.

Ein Höhepunkt des Abends war die feierliche Überreichung gleich mehrerer Auszeichnungen – darunter die Dank- und Anerkennungsurkunde des Landes Steiermark, das Grazer Stadtwappen sowie eine Ehrung durch die Wirtschaftskammer Steiermark. Alle Laudatoren hoben die Innovationskraft, das gesellschaftliche Engagement und die Bedeutung des Unternehmens für den Wirtschaftsstandort hervor.

Auch soziales Engagement spielte eine große Rolle: Im Rahmen eines Gewinnspiels spendete die eee group 2.000 Euro an das inklusive Musikprojekt „piano forte – Inklusiv“, das junge Musiker:innen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam auf die Bühne bringt.

Die Jubiläumsfeier zeigte eindrucksvoll, dass die eee group weit mehr ist als ein Technologieunternehmen: Sie ist ein starkes Netzwerk von Menschen, die gemeinsam wachsen, Verantwortung übernehmen und mit Begeisterung in die Zukunft blicken.

