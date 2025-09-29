Lotto: Am Mittwoch geht es um einen Sechsfachjackpot mit 7,8 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am kommenden Mittwoch wartet ein Sechsfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“ auf die Spielteilnehmer:innen. Denn auch am vergangenen Sonntag hatte niemand die „sechs Richtigen“ auf einem Tippschein stehen. Damit geht es bei der nächsten Ziehung für den oder die Sechser bereits um 7,8 Millionen Euro.

Zwei Spielteilnehmer:innen hatten jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Ein Gewinn geht hier nach Kärnten, einer an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day. In Kärnten war es der zweite von drei abgegebenen Quicktipps, auf dem lediglich die Zahl 44 auf den Sechser fehlte. Beim Gewinn via win2day war es die 33, die im ersten von fünf Tipps für den Sechser gefehlt hatte. Beide Fünfer mit Zusatzzahl erhalten jeweils knapp 95.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntagabend keinen Sechser. Hiervon profitieren allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme des Sechsers auf sie aufgeteilt. Jeder der 78 LottoPlus Fünfer erhält somit knapp 6.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es wieder um rund 400.000 Euro.

Joker

Beim Joker hingegen wurde der Jackpot gleich vierfach geknackt. Je ein Gewinn wurde hier im Burgenland, in der Steiermark, in Tirol und via win2day erzielt. Alle vier Gewinne wurden jeweils mit einem einzelnen abgegebenen Joker Tipp erzielt, alle vier Gewinner:innen erhalten mehr als 133.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 28. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen