Reminder PK, 30. 9.: Hilfswerk und Market Institut präsentieren neue Daten. Arbeitet die Politik in der Pflege an den Menschen vorbei?

Wien (OTS) -

Wie geht es pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen nach der großen Pflegereform in Österreich? Welche Probleme brennen ihnen heute unter den Nägeln? Was hält die Bevölkerung vom heimischen Pflegesystem? Welche Vorstellungen und Ängste gibt es für die Zukunft? Kann man sich würdiges Altern in Österreich leisten? Bekommt man die richtige Hilfe? Welche Hürden machen den Menschen das Leben schwer? Was erwartet die Bevölkerung von der Politik? Und macht die Politik das Richtige?

Diesen und weiteren Fragen gehen das Hilfswerk als führende Pflegeorganisation und das renommierte Market Institut nach. Eine repräsentative Umfrage liefert hoch aktuelle Daten. Praktische Analysen und Fakten ergänzen das Bild. Relevante politische Diskrepanzen werden ebenso aufgezeigt wie mögliche Lösungswege.

Die Ergebnisse der neuen repräsentativen Umfrage sowie aktuelle praktische Analysen und dringend notwendige politische Konsequenzen präsentiert das Hilfswerk im Rahmen seiner

Pressekonferenz

am Dienstag, 30. September 2025, um 09:30 Uhr,

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

Werner Beutelmeyer , Institutsvorstand und Geschäftsführer Market Institut

, Institutsvorstand und Geschäftsführer Market Institut Othmar Karas , Präsident Hilfswerk Österreich

, Präsident Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

Zoom-Link zur Online-Pressekonferenz: https://bit.ly/PK_Hilfswerk_250930

Meeting-ID: 868 5020 4364 | PW: hilfswerk

Wir bitten Sie, beim Einstieg in die Online-Pressekonferenz Name und Medium anzugeben.

Anmeldungen zur Pressekonferenz erbeten unter presse@hilfswerk.at oder unter office@diejungs.at .

www.hilfswerk.at | facebook.com/hilfswerk.at | instagram.com/hilfswerk.at

Pressekonferenz | Hilfswerk Österreich & Market Institut präsentieren neue Umfrage: Arbeitet die Politik in der Pflege an den Menschen vorbei?

Hilfswerk und Market Institut präsentieren neue Daten: Arbeitet die Politik in der Pflege an den Menschen vorbei? Die Antworten sind teilweise überraschend, die Wünsche der Betroffenen eindeutig. Sie werden aber zu wenig berücksichtigt, wie die aktuelle Umfrage zeigt. Ihre Ergebnisse sowie aktuelle praktische Analysen und dringend notwendige politische Konsequenzen sind das Thema der Pressekonferenz.

Datum: 30.09.2025, 09:30 Uhr - 30.09.2025, 10:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

URL: https://bit.ly/PK_Hilfswerk_250930