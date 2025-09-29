WSE und Wien 3420 auf der EXPO REAL München

Wien (OTS) -

Drei Wiener Großprojekte auf der internationalen Immobilienmesse in München: Mit den Projekten Fernbus Terminal Wien und Otto Wagner Areal präsentiert sich die WSE Wiener Standortentwicklung, ein Unternehmen der Wien Holding. Die Wien 3420 zeigt ihre Waterfront am asperner See und berichtet über die nächsten Etappen im Norden. Gemeinsam laden die Entwickler zum Talk „Wien macht Meter“.

Wien ist nach wie vor eine der am dynamischsten wachsenden Städte in Mitteleuropa – und entsprechend attraktiv für nationale und internationale Investor*innen. Die Entwicklungsgesellschaften WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und Wien 3420 aspern Development AG stehen dabei für außergewöhnliche, qualitätvolle Großprojekte und wichtige Beiträge zu einer Stadtentwicklung im Sinne der Wiener Bevölkerung und Wirtschaft.

Von 6. bis 8. Oktober 2025 sind beide Unternehmen am Gemeinschaftsstand „Europa Mitte – Europe’s Heart“ (Stand Halle A1.110) der internationalen Immobilienmesse EXPO REAL vertreten.

Während die WSE in München insbesondere ihre Projekte Fernbus Terminal Wien und Otto Wagner Areal präsentieren wird, berichtet die Wien 3420 von ihrer spektakulären Waterfront am asperner See, wo in den kommenden Monaten schon die Bagger auffahren werden, und gibt Einblicke in die kommenden Entwicklungsetappen im Norden der Seestadt. Die heurige Expo Real wird auch zur Stafetten-Übergabe für die Seestadt: Erstmalig mit dabei ist die neue Wien 3420-Vorständin Sabine Müller gemeinsam mit ihrem Board-Kollegen Robert Grüneis und dem scheidenden CEO Gerhard Schuster.

„Wien macht Meter“

Bereits am Eröffnungstag um 11.00 Uhr laden die WSE und die Wien 3420 zu einem Expert*innen-Talk auf der Exhibitor Stage in der Halle A2. Dort diskutieren Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl, Wien 3420-Vorstand Robert Grüneis sowie Michaela Mischek-Lainer von der Michaela Mischek Bauträger GmbH anhand der Großprojekte aspern Seestadt und Otto Wagner Areal die Potenziale, Perspektiven und Rahmenbedingungen des Wiener Wegs in der Stadtentwicklung.

EXPO REAL-Talk

Wien macht Meter – für Investor*innen mit Weitblick

Starke Flächen, klare Prozesse, echte Perspektiven

Podium:

Oliver Stribl , Geschäftsführer Wien Holding GmbH

Robert Grüneis , Vorstand Wien 3420 aspern Development AG

Michaela Mischek-Lainer, Geschäftsführerin Michaela Mischek Bauträger GmbH

6. Oktober 2025, 11.00 Uhr

Exhibitor Stage, EXPO REAL München, Halle A2

Zeit für individuelle Gespräche mit Vertretern der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und der Wien 3420 gibt es während der gesamten Messe vom 6. bis 8. Oktober 2025 auf dem Gemeinschaftsstand „Europa Mitte – Europe’s Heart“, Halle A1.110.