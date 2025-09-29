- 29.09.2025, 10:00:44
- /
- OTS0052
Grammy-, Oscar- und Golden-Globe-Preisträger Christopher Cross live in Wien
Singer-Songwriter und Gitarrist präsentiert seine größten Hits am 29. April 2026 in der Raiffeisen Halle des Wiener Gasometers
Christopher Cross, einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der letzten Jahrzehnte, kommt am 29. April 2026 in die Raiffeisen Halle des Wiener Gasometers. Bekannt wurde er 1980 mit seinem Debütalbum, das ihm gleich fünf Grammys einbrachte – darunter als erster Künstler überhaupt die begehrten „Big Four“: Album des Jahres, Song des Jahres („Sailing“), Aufnahme des Jahres und Bester neuer Künstler.
In seiner Karriere verkaufte Cross mehr als 10 Millionen Alben, schrieb mit Burt Bacharach den Oscar-prämierten „Arthur’s Theme“ und landete mit Songs wie „Ride Like the Wind“, „Think of Laura“ und „All Right“ Welthits.
Auch im Fernsehen war seine Musik präsent – etwa mit dem Emmy-nominierten „Swept Away“ aus der Serie Growing Pains.
Seit 2007 veröffentlicht Cross kontinuierlich neue Alben, zuletzt The Complete Works (2020), eine Sammlung seines gesamten Schaffens anlässlich seines 40-jährigen Bühnenjubiläums.
Nach pandemiebedingter Pause ist der Texaner wieder auf Tour. Fans dürfen sich auf ein Konzert voller Klassiker und zeitloser Balladen freuen, die Cross’ unverwechselbare Stimme und sein virtuoses Gitarrenspiel in den Mittelpunkt stellen.
Christopher Cross
Datum: 29.04.2026, 20:00 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Raiffeisen Halle im Gasometer Wien
Guglgasse 8
1110 Wien
Österreich
URL: https://gla.lnk.to/cross_vie
Jetzt Tickets sichern für Christopher Cross in Wien!
Ticketmaster Presale: 30. September 2025, 10:00 Uhr Genereller Vorverkauf: 3. Oktober 2025, 10:00 Uhr
Rückfragen & Kontakt
Goodlive Artists Austria GmbH
E-Mail: servus@goodliveartistsaustria.com
Website: https://goodliveartists.com/austria
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GAT