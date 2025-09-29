  • 29.09.2025, 10:00:44
Grammy-, Oscar- und Golden-Globe-Preisträger Christopher Cross live in Wien

Singer-Songwriter und Gitarrist präsentiert seine größten Hits am 29. April 2026 in der Raiffeisen Halle des Wiener Gasometers

Veranstaltungsplakat des Christopher Cross Konzertes
Wien (OTS) - 

Christopher Cross, einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter der letzten Jahrzehnte, kommt am 29. April 2026 in die Raiffeisen Halle des Wiener Gasometers. Bekannt wurde er 1980 mit seinem Debütalbum, das ihm gleich fünf Grammys einbrachte – darunter als erster Künstler überhaupt die begehrten „Big Four“: Album des Jahres, Song des Jahres („Sailing“), Aufnahme des Jahres und Bester neuer Künstler.

In seiner Karriere verkaufte Cross mehr als 10 Millionen Alben, schrieb mit Burt Bacharach den Oscar-prämierten „Arthur’s Theme“ und landete mit Songs wie „Ride Like the Wind“, „Think of Laura“ und „All Right“ Welthits.

Auch im Fernsehen war seine Musik präsent – etwa mit dem Emmy-nominierten „Swept Away“ aus der Serie Growing Pains.

Seit 2007 veröffentlicht Cross kontinuierlich neue Alben, zuletzt The Complete Works (2020), eine Sammlung seines gesamten Schaffens anlässlich seines 40-jährigen Bühnenjubiläums.

Nach pandemiebedingter Pause ist der Texaner wieder auf Tour. Fans dürfen sich auf ein Konzert voller Klassiker und zeitloser Balladen freuen, die Cross’ unverwechselbare Stimme und sein virtuoses Gitarrenspiel in den Mittelpunkt stellen.

Christopher Cross

Datum: 29.04.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Raiffeisen Halle im Gasometer Wien
Guglgasse 8
1110 Wien
Österreich

URL: https://gla.lnk.to/cross_vie

Jetzt Tickets sichern für Christopher Cross in Wien!

Ticketmaster Presale: 30. September 2025, 10:00 Uhr Genereller Vorverkauf: 3. Oktober 2025, 10:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt

Goodlive Artists Austria GmbH
E-Mail: servus@goodliveartistsaustria.com
Website: https://goodliveartists.com/austria

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

Tel. +43 1 36060-5310

Tel. +43 1 36060-1234

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
