„Festival der klassischen Musik der Regionen Lateinamerikas“ im ORF RadioKulturhaus mit Teresita Gómez

Das ORF RadioKulturhaus lädt am Dienstag, den 7. Oktober (19.30 Uhr) zum „Festival der klassischen Musik der Regionen Lateinamerikas“. Teresita Gómez, die kolumbianische Grande Dame des klassischen Klaviers, gestaltet den Konzertabend. Sie tritt sowohl solo als auch im Duett mit Pianistin Sofía Bustamante auf.

Teresita Gómez zählt zu den bedeutendsten klassischen Interpretinnen Kolumbiens. Ihren 80. Geburtstag feierte sie 2023 mit einem Konzert im Großen Sendesaal. Am 7. Oktober kehrt sie zurück ins ORF RadioKulturhaus für das „Festival der klassischen Musik der Regionen Lateinamerikas“, Konzertbeginn: 19.30 Uhr. Die Lebensgeschichte der Pianistin Teresita Gómez ist so außergewöhnlich wie ihre Kunst und ihr Talent. Als Säugling wurde sie vor dem „Palast der schönen Künste“ („Palacio de Bellas Artes“) in Medellín ausgesetzt. Das Klavierspielen entdeckte Gómez bereits im Alter von vier Jahren, damals wiederholte sie nach Gehör den Unterricht, den die Mädchen aus wohlhabenden Familien erhielten. Sie studierte Klavier an der Nationalen Universität von Kolumbien und später an der Universität von Antioquia. Im Laufe ihrer Karriere war Gómez Teil zahlreicher Ensembles, arbeitete als Pianistin unter anderem an der Medellín Opera und der Ópera de Colombia und veröffentlichte mehrere Alben. Im Großen Sendesaal tritt Gómez auch gemeinsam mit ihrer ehemaligen Klavierstudentin Sofía Bustamante auf. Bustamante wurde bereits mehrfach bei internationalen Musikwettbewerben ausgezeichnet und verfügt über ein Repertoire, das vom französischen Barock bis zu zeitgenössischen Kompositionen reicht. Der Eintritt für das Konzert beträgt EUR 32,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).