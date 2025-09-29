Puch/Urstein (OTS) -

Wie kann der Tourismus aus Krisen gestärkt hervorgehen? Welche Rolle spielen Digitalisierung und Resilienz für die Zukunft der Branche? Und wie können Betriebe und Organisationen gezielt unterstützt werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Kongresses „Resilienter Tourismus und Digitalisierung – Betriebe und Organisationen stärken!“ an der FH Salzburg am 9. Oktober 2025.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Resilienter Tourismus“ und in Kooperation mit der Veranstaltungsreihe „Brennpunkt Digitalisierung“ werden aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Tourismusbranche in den Mittelpunkt gerückt.

Tourismus im Wandel: Resilienz und Digitalisierung als Schlüsselthemen

Die Tourismusbranche steht vor tiefgreifenden Veränderungen: Klimakrise, geopolitische Unsicherheiten und die rasante Digitalisierung fordern Betriebe und Organisationen heraus, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und innovative Wege zu gehen. Die FH Salzburg bietet mit dem Kongress eine Plattform, um diese Themen wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu diskutieren. Neben Keynotes des international renommierten Genetik-Experten Markus Hengstschläger und des Hoteliers des Jahres und Geschäftsführers der Vorreiter AG, Alexander Aisenbrey, geben Expert*innen und Branchenprofis Impulsvorträge zu aktuellen Branchenthemen.

Über das Projekt „Resilienter Tourismus“

Das INTERREG-Projekt „Resilienter Tourismus“ entwickelt grenzübergreifende Strategien und Aktionspläne zur Verbesserung eines nachhaltigen und digitalen Tourismus. Ziel ist es, die Krisenfestigkeit von Destinationen und Betrieben in Bayern, Tirol und Salzburg zu stärken und innovative, resiliente Strukturen zu fördern.

Wann: 9. Oktober 2025, 13 bis 19:15 Uhr

Wo: FH Salzburg, Campus Urstein, Urstein Süd 1, 5412 Puch

Teilnahme kostenlos

Anmeldung: https://app.guestoo.de/public/event/9ae7b705-e807-4c2f-bf02-882947e0381f?lang=de

Die Teilnahme am Kongress ist dank der Förderung durch INTERREG Bayern-Österreich im Rahmen des Projekts Resilienter Tourismus (BA0100005) kostenlos. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Tourismusbetriebe, Destinationen, Unternehmensleitungen, Beratungsagenturen und Interessierte, die die Resilienz ihrer Betriebe stärken und Digitalisierungspotenziale nutzen möchten.

