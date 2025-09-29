Quantastisch! Ein Tag voller Quantenphysik für junge Köpfe

Wien (OTS) -

Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie 2025 lädt das Team von Quantum Science Austria (quantA) gemeinsam mit allen Partnerinstitutionen sowie dem Kinderbüro der Universität Wien Schulklassen aus Wien und Umgebung in das Gebäude der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ein. Ziel ist es, Jugendlichen einen direkten Zugang zu aktuellen Forschungsthemen der Quantenphysik zu ermöglichen – spielerisch, experimentell und verständlich.

Am Aktionstag zeigen Forscher:innen von ÖAW, Universität Wien, TU Wien, Johannes Kepler-Universität Linz und dem Institute of Science and Technology Austria, dass Quantenphysik mehr ist als das Tüfteln an Formeln. Sie eröffnet einen neuen Zugang zu unserer Welt – und gibt jungen Menschen die Chance, diese künftig mit neuem Wissen mitzugestalten.

Quantenphysik begreifbar machen

Am Programm stehen unter anderem:

Vorträge von Spitzenforscher:innen wie Francesca Ferlaino, Johannes Kofler, Tim Langen, Mikhail Misha Lemeshko und Časlav Brukner

Interaktive Workshops, darunter ein Quantum Escape Game und viele Quanten-Experimente

Eine Fotoausstellung mit verstecktem Rätsel, Mitmachstationen, Infostände zu Studienmöglichkeiten sowie kreative Spiele rund um Atome und Information

Das Programm richtet sich an Schüler:innen der 7. bis 12. Schulstufe – von neugierigen Einsteiger:innen bis zu angehenden MINT-Studierenden. Interessierte Schulklassen können sich noch bis 6. Oktober anmelden unter: https://kinderbuero-uniwien.at/quantastisch/

Veranstaltungsort:

Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien.

Zeit:

Freitag, 10. Oktober 2025, von 8:45 bis 14:15 Uhr

„Quantastisch!“ ist Teil einer österreichweiten Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des UNESCO-Quantenjahres 2025.