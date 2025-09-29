  • 29.09.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0049

Quantastisch! Ein Tag voller Quantenphysik für junge Köpfe

Schüler:innen können am 10. Oktober 2025 an der ÖAW die Welt der Quantenforschung beim Aktionstag „Quantastisch! Was geht in der Quantenwelt?“ erleben.

Wien (OTS) - 

Im Rahmen des Internationalen Jahres der Quantenwissenschaft und -technologie 2025 lädt das Team von Quantum Science Austria (quantA) gemeinsam mit allen Partnerinstitutionen sowie dem Kinderbüro der Universität Wien Schulklassen aus Wien und Umgebung in das Gebäude der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ein. Ziel ist es, Jugendlichen einen direkten Zugang zu aktuellen Forschungsthemen der Quantenphysik zu ermöglichen – spielerisch, experimentell und verständlich.

Am Aktionstag zeigen Forscher:innen von ÖAW, Universität Wien, TU Wien, Johannes Kepler-Universität Linz und dem Institute of Science and Technology Austria, dass Quantenphysik mehr ist als das Tüfteln an Formeln. Sie eröffnet einen neuen Zugang zu unserer Welt – und gibt jungen Menschen die Chance, diese künftig mit neuem Wissen mitzugestalten.

Quantenphysik begreifbar machen

Am Programm stehen unter anderem:

  • Vorträge von Spitzenforscher:innen wie Francesca Ferlaino, Johannes Kofler, Tim Langen, Mikhail Misha Lemeshko und Časlav Brukner
  • Interaktive Workshops, darunter ein Quantum Escape Game und viele Quanten-Experimente
  • Eine Fotoausstellung mit verstecktem Rätsel, Mitmachstationen, Infostände zu Studienmöglichkeiten sowie kreative Spiele rund um Atome und Information

Das Programm richtet sich an Schüler:innen der 7. bis 12. Schulstufe – von neugierigen Einsteiger:innen bis zu angehenden MINT-Studierenden. Interessierte Schulklassen können sich noch bis 6. Oktober anmelden unter: https://kinderbuero-uniwien.at/quantastisch/

Veranstaltungsort:
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien.

Zeit:
Freitag, 10. Oktober 2025, von 8:45 bis 14:15 Uhr

„Quantastisch!“ ist Teil einer österreichweiten Reihe von Veranstaltungen im Rahmen des UNESCO-Quantenjahres 2025.

Quantastisch

Was geht in der Quantenwelt?

Rückfragen & Kontakt

Sven Hartwig
Leiter Öffentlichkeit & Kommunikation
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Telefon: +43 1 51581-1331
E-Mail: sven.hartwig@oeaw.ac.at
Website: https://www.oeaw.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright