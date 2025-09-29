AVISO: Sicherheitsvereinbarung zwischen Innenministerium und Land Oberösterreich

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl unterzeichnen am 30. September 2025 eine gemeinsame Sicherheitsvereinbarung. Die Vereinbarung dient u. a. zur kompetenten und vernetzten Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität, von Extremismus und Terrorismus sowie der Schlepperkriminalität, aber auch für die Sicherheit im Verkehr oder bei Krisen und Katastrophen.

Wann: 30. September 2025, 13 Uhr

Wo: Landhaus Oberösterreich, Landhausplatz 1, 4021 Linz

