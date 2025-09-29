- 29.09.2025, 09:54:02
AVISO: Sicherheitsvereinbarung zwischen Innenministerium und Land Oberösterreich
Mit Innenminister Karner, Landeshauptmann Stelzer und Landespolizeidirektor Pilsl – 30. September 2025, 13 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landespolizeidirektor Andreas Pilsl unterzeichnen am 30. September 2025 eine gemeinsame Sicherheitsvereinbarung. Die Vereinbarung dient u. a. zur kompetenten und vernetzten Vorbeugung und Bekämpfung der Kriminalität, von Extremismus und Terrorismus sowie der Schlepperkriminalität, aber auch für die Sicherheit im Verkehr oder bei Krisen und Katastrophen.
Wann: 30. September 2025, 13 Uhr
Wo: Landhaus Oberösterreich, Landhausplatz 1, 4021 Linz
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at
