Reminder PK MORGEN: Allianz Soziale Klimapolitik - Wo Gefahren und Lösungen liegen
Die Mitglieder der Allianz für Soziale Klimapolitik präsentieren Forderungen an die Bundesregierung.
Die aktuelle Bundesregierung ist nun ein halbes Jahr im Amt. Für die Vertreter:innen der Allianz für Soziale Klimapolitik Anlass genug, eine erste Zwischenbilanz zu ziehen. Gleichzeitig wird betont, dass auch in Zeiten knapper Budgets nicht auf eine soziale und wirksame Klimapolitik verzichtet werden darf. Vorschläge, wie das gelingen kann, präsentieren:
- Gerald Schöpfer (Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes)
- Anna Parr (Generalsekretärin Caritas Österreich)
- Martin Schenk (stv. Direktor Diakonie Österreich, Mitbegründer Armutskonferenz)
- Judith Ranftler (Mitglied der Geschäftsführung, Volkshilfe)
- Konrad Rehling (Geschäftsführung Südwind)
- Alexandra Strickner (Geschäftsführerin GLOBAL 2000)
Wann: Morgen, Dienstag, 30. September 2025, 09:30 Uhr
Ort: Blumenfabrik, Neustiftgasse 36, 1070 Wien oder via Zoom https://us02web.zoom.us/j/83524526020?pwd=cm8RGhPSpgi13M27rDZ0oiBuS0CTgD.1
Meeting ID: 835 2452 6020
Passcode: 832249
Um Anmeldung unter presse@global2000.at wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Marcel Ludwig
Pressesprecher GLOBAL 2000
+43 699 142000 20
marcel.ludwig@global2000.at
