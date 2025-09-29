  • 29.09.2025, 09:50:03
Einladung zum hybriden Pressegespräch: Öffentliches Impfprogramm Influenza (ÖIP) reloaded 2025/26

Influenza-Impfung für alle Lebenswelten

Wien (OTS) - 

Nehmen wir die Influenza – also die „echte Grippe“ – zu wenig ernst? Nach wie vor sind die Impfquoten weit von den von der WHO empfohlenen Prozentsätzen entfernt – trotz eines kostenfreien öffentlichen Impfprogramms. Dieses geht nun mit einigen Adaptierungen in die Neuauflage. Beim Pressegespräch am 7. Oktober geht es daher unter anderem um folgende Fragen:

  • Was ändert sich am ÖIP und was bleibt gleich?

  • Wem wird diese Saison eine Influenza-Impfung empfohlen?

  • Wo kommen die Menschen am besten zu einer Influenza-Impfung?

  • Und was passiert, wenn sich weiterhin so wenige Menschen impfen lassen?


Ihre Gesprächspartner:innen in alphabetischer Reihenfolge sind:

Dr.in Eva Höltl

Leiterin des Gesundheitszentrums, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin

Dr. Andreas Krauter, MBA

Leitender Arzt und Fachbereichsleiter des Medizinischen Dienstes, ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse

Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM

Leiterin der Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

MR Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Referats für Impfangelegenheiten, Österreichische Ärztekammer

Moderation

Mag.a Renée Gallo-Daniel

Präsidentin, ÖVIH – Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter@finefacts.at

Hybrides Pressegespräch - Öffentliches Impfprogramm Influenza (ÖIP) reloaded 2025/26

Das Pressegespräch behandelt Fragen rund um die Influenza-Impfung und was sich durch die aktuelle Neuauflage des kostenfreien öffentlichen Impfprogramms ändert.

Datum: 07.10.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum oder online
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/influenza-20251007

Rückfragen & Kontakt

Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:

FINE FACTS Health Communication
Mag.a Sonja Warter, MSc
Telefon: +43 650 2703929
E-Mail: warter@finefacts.at

Mag.a Uta Müller-Carstanjen
Telefon: +43 664 515 30 40
E-Mail: mueller-carstanjen@finefacts.at

