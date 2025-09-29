- 29.09.2025, 09:50:03
- /
- OTS0044
Einladung zum hybriden Pressegespräch: Öffentliches Impfprogramm Influenza (ÖIP) reloaded 2025/26
Influenza-Impfung für alle Lebenswelten
Nehmen wir die Influenza – also die „echte Grippe“ – zu wenig ernst? Nach wie vor sind die Impfquoten weit von den von der WHO empfohlenen Prozentsätzen entfernt – trotz eines kostenfreien öffentlichen Impfprogramms. Dieses geht nun mit einigen Adaptierungen in die Neuauflage. Beim Pressegespräch am 7. Oktober geht es daher unter anderem um folgende Fragen:
Was ändert sich am ÖIP und was bleibt gleich?
Wem wird diese Saison eine Influenza-Impfung empfohlen?
Wo kommen die Menschen am besten zu einer Influenza-Impfung?
Und was passiert, wenn sich weiterhin so wenige Menschen impfen lassen?
Ihre Gesprächspartner:innen in alphabetischer Reihenfolge sind:
Dr.in Eva Höltl
Leiterin des Gesundheitszentrums, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin
Dr. Andreas Krauter, MBA
Leitender Arzt und Fachbereichsleiter des Medizinischen Dienstes, ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse
Priv.-Doz.in Mag.a Dr.in Maria Paulke-Korinek, PhD, DTM
Leiterin der Abteilung für Impfwesen, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
MR Dr. Rudolf Schmitzberger
Leiter des Referats für Impfangelegenheiten, Österreichische Ärztekammer
Moderation
Mag.a Renée Gallo-Daniel
Präsidentin, ÖVIH – Österreichischer Verband der Impfstoffhersteller
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter@finefacts.at
Hybrides Pressegespräch - Öffentliches Impfprogramm Influenza (ÖIP) reloaded 2025/26
Das Pressegespräch behandelt Fragen rund um die Influenza-Impfung und was sich durch die aktuelle Neuauflage des kostenfreien öffentlichen Impfprogramms ändert.
Datum: 07.10.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA-Pressezentrum oder online
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
URL: https://events.streaming.at/influenza-20251007
Rückfragen & Kontakt
Für den Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller:
FINE FACTS Health Communication
Mag.a Sonja Warter, MSc
Telefon: +43 650 2703929
E-Mail: warter@finefacts.at
Mag.a Uta Müller-Carstanjen
Telefon: +43 664 515 30 40
E-Mail: mueller-carstanjen@finefacts.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IPF