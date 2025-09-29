Stadt Wien sucht wieder Lehrlinge: Bewerbungen ab 1. Oktober möglich

Wien (OTS) -

Eine Lehre bei der Stadt Wien eröffnet jungen Menschen viele Möglichkeiten und unterschiedlichste Karrierewege – am 1. Oktober startet wieder die Bewerbungsfrist für Lehrstellen.

„Die hohe Lebensqualität in unserer Stadt ist das Verdienst aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich den täglichen Herausforderungen mit großem Engagement stellen. Und auch die Berufe in der Wiener Stadtverwaltung sind so vielfältig wie unsere Stadt selbst – die Lehrlingsausbildung ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler: Denn es sind die Lehrlinge, die oft am allerlängsten für die Stadt arbeiten!“ ist Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky überzeugt.

„Eine Lehre bei der Stadt ist weit mehr als nur eine Ausbildung“, ergänzt Personaldirektorin Cordula Gottwald. „Sie ist das Fundament für ein erfüllendes Berufsleben – und sie bedeutet, von Anfang an sinnvolle Aufgaben zu übernehmen, die wirklich zählen: für die Zukunft, für die Gesellschaft und für die Menschen in Wien. Mit uns ist man schon zu Beginn der Karriere ein wichtiger Teil der Stadt.“

Bewerben kann man sich bis 31. Dezember unter jobs.wien.gv.at/lehre. Das Lehrlingsmanagement sammelt die Bewerbungen erst zentral, bevor sie von dort in der Stadt weiter verteilt werden. Die Vielfalt der möglichen Lehrberufe ist sehr groß und reicht von Verwaltungsassistenz, über Informationstechnologie, Bautechnische Assistenz, Geoinformationstechnik, Facharbeit Gartenbau, Tischlerei, Elektrotechnik bis zu Grafik und Webdesign

Viele Preise für Wiener Lehrlinge

Die hohe Qualität der Lehrlingsausbildung in Wien lässt sich auch an den vielen Preisen bei unterschiedlichsten Lehrlings-Wettbewerben ablesen: So gab es zuletzt zum Beispiel Landessiege beim Berufswettbewerb in den Bereichen Tischler, Karosseriebautechniker oder beim Jugendredewettbewerb

Alle Infos unter: www.jobs.wien.gv.at/lehre