  • 29.09.2025, 09:35:33
  • /
  • OTS0040

FPÖ – Vilimsky: „EU darf nicht Weltfinanzier spielen!“

545 Millionen Euro für Klimaprojekte in Afrika sind ein Schlag ins Gesicht für die leidgeprüfte Bevölkerung in Europa

Wien (OTS) - 

„Während die Menschen in Europa tagtäglich unter Teuerung, Inflation und steigenden Energiekosten leiden, verteilt die EU weiter hunderte Millionen Euro in aller Welt“, kritisierte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. „Allein 545 Millionen Euro sollen jetzt in klimafreundliche Energieproduktion und ‚grüne‘ Arbeitsplätze in Afrika fließen, obwohl dieses Geld in Europa selbst sehr dringend gebraucht wird, um die Bürger zu entlasten.“

Es handle sich hierbei nicht um finanzielle Nothilfe nach einer Katastrophe, sondern um langfristige Investitionsprojekte in fremden Staaten. „Genau solche Summen müssten jetzt in Europa bleiben, um Menschen angesichts der Teuerung spürbar zu entlasten, die Energiepreise zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Stattdessen werden hunderte Millionen Euro nach Afrika überwiesen, während Millionen Europäer nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. In dieser Situation ist das ein völlig falsches Signal und ein schwerer politischer Fehler“, so Vilimsky.

„Die EU muss endlich aufhören, sich als Weltfinanzier aufzuspielen. Ihre erste Verantwortung gilt den eigenen Bürgern. Jeder Euro, der ins Ausland abfließt, fehlt hier vor Ort – für Entlastungen, für Investitionen in unsere Energieversorgung und für dringend notwendige Unterstützungen“, betonte Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright