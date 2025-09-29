FPÖ – Vilimsky: „EU darf nicht Weltfinanzier spielen!“

Wien (OTS) -

„Während die Menschen in Europa tagtäglich unter Teuerung, Inflation und steigenden Energiekosten leiden, verteilt die EU weiter hunderte Millionen Euro in aller Welt“, kritisierte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament. „Allein 545 Millionen Euro sollen jetzt in klimafreundliche Energieproduktion und ‚grüne‘ Arbeitsplätze in Afrika fließen, obwohl dieses Geld in Europa selbst sehr dringend gebraucht wird, um die Bürger zu entlasten.“

Es handle sich hierbei nicht um finanzielle Nothilfe nach einer Katastrophe, sondern um langfristige Investitionsprojekte in fremden Staaten. „Genau solche Summen müssten jetzt in Europa bleiben, um Menschen angesichts der Teuerung spürbar zu entlasten, die Energiepreise zu stabilisieren und die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Stattdessen werden hunderte Millionen Euro nach Afrika überwiesen, während Millionen Europäer nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. In dieser Situation ist das ein völlig falsches Signal und ein schwerer politischer Fehler“, so Vilimsky.

„Die EU muss endlich aufhören, sich als Weltfinanzier aufzuspielen. Ihre erste Verantwortung gilt den eigenen Bürgern. Jeder Euro, der ins Ausland abfließt, fehlt hier vor Ort – für Entlastungen, für Investitionen in unsere Energieversorgung und für dringend notwendige Unterstützungen“, betonte Vilimsky.