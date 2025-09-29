FW- Kroismayr-Baier: Profundes Wirtschaftswissen statt linker Ideologie für unsere Schüler!

Graz/Wien (OTS) -

Österreichs Schüler verlassen nach neun Jahren Schulpflicht das Bildungssystem und haben dennoch kaum Ahnung von Wirtschaft, Unternehmertum und den Grundlagen unseres Wohlstands. Begriffe wie Umsatz, Gewinn oder Inflation bleiben für viele Fremdwörter. Das ist kein Zufall, sondern die Folge eines Schulsystems, das Wirtschaftswissen systematisch unterbelichtet und stattdessen ideologisch aufgeladen vermittelt.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) kritisiert: In Schulbüchern werden Unternehmer oft als Ausbeuter dargestellt. Auch die Marktwirtschaft wird verzerrt abgebildet, externe Materialien wie Arbeiterkammer-Planspiele zementieren linke Denkmuster. Das Ergebnis: junge Menschen, die Wirtschaft als Bedrohung statt als Chance sehen.

Die FW fordert deshalb einen klaren Kurswechsel:

Eigenständiges Fach „Wirtschaft, Finanzen & Beruf“ ab der 5. Schulstufe, mindestens zwei Stunden pro Woche.

ab der 5. Schulstufe, mindestens zwei Stunden pro Woche. Basiskatalog an Wirtschaftswissen , von Volkswirtschaft bis Unternehmertum – faktenbasiert und ideologiefrei.

, von Volkswirtschaft bis Unternehmertum – faktenbasiert und ideologiefrei. Allgemeine Finanzbildung , von Haushaltsbudget bis Steuer- und Kreditkunde.

, von Haushaltsbudget bis Steuer- und Kreditkunde. Berufsorientierung als verpflichtender Bestandteil: praxisnah auf Lehre, Beruf und Selbstständigkeit ausgerichtet.

als verpflichtender Bestandteil: praxisnah auf Lehre, Beruf und Selbstständigkeit ausgerichtet. Lehrkräfte mit ökonomischem Background und Unterrichtsmaterialien, die Chancen und Herausforderungen beleuchten.

„Wirtschaft ist kein Feindbild, sondern die Grundlage für Arbeitsplätze, Wohlstand und soziale Sicherheit. Unsere Kinder verdienen Bildung statt Ideologie und Österreich braucht eine Generation, die versteht, wie Wirtschaft funktioniert. Nur wer wirtschaftliche Zusammenhänge versteht, kann Verantwortung übernehmen. Gerade JETZT, im miserablen Zustand unseres Wirtschaftsstandortes, ist DAS das Gebot der Stunde!“ so Mag. (FH) Eva-Maria Kroismayr-Baier abschließend.