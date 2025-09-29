Das neue Familienland*Magazin ist da

St. Pölten (OTS) -

Die Herbstausgabe des Familienland*Magazins ist prall gefüllt mit Informationen, Tipps und abwechslungsreichen Unterhaltungsangeboten, wie Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister beim Durchblättern betont: „Im Magazin findet jede Familie passende Inhalte. Egal ob Großfamilien, Patchwork-Konstellationen, Familien mit kleinen Kindern oder Jugendlichen, Alleinerziehende oder Großeltern. Im frischen Design und mit vielen interessanten Artikeln gibt es ab sofort die neue Ausgabe mit wertvollen Beiträgen für die beste Zukunft unserer Kinder.“

Ein Plädoyer für berufsspezifische Ausbildungswege stellt der Leitartikel „Berufliche Bildung stärken“ dar. Künstliche Intelligenz, Mobbing und Astronomie sind weitere Themenfelder im Magazin, die alle Generationen ansprechen. Besonders interessant für Eltern und Erziehungsberechtigte von Volksschulkindern ist der Artikel „Allein zur Schule“, der sich mit der selbständigen Bewältigung des Schulweges beschäftigt. Auch die Musikmittelschulen stehen im Fokus, eine spannende Vorlesegeschichte und Rätselseiten sorgen für eine entspannte Familienzeit. Ebenso gibt es ein Kürbis-Kochrezept und zahlreiche Veranstaltungs-, Freizeit-, Buch-, Medien- und Filmtipps. Niederösterreichs Schulen präsentieren außerdem ihr umfangreiches Bildungsangebot. Vorgestellt werden weiters die Neuzugänge der mehr als 500 Partnerbetriebe des Familienland*Passes.

„Ich freue mich sehr, dass unser Familienland*Magazin – vormals Familienzeit – Niederösterreichs Familien bereits seit so langer Zeit begleitet“, führt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, aus. Das Familienland*Magazin bekommen Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes viermal jährlich kostenlos nach Hause geschickt. Informationen gibt es auf www.familienland.at.

