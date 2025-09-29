RTL und ServusTV setzen starbesetzte Krimireihe "Alpentod" fort

Salzburg (OTS) -

Seit 16. September laufen im Alpenvorland die Dreharbeiten für zwei neue spannende Fälle der Krimireihe „Alpentod“, eine Ko-Produktion von ServusTV und RTL. Neben dem starbesetzten Ermittlertrio mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber in den Hauptrollen, spielen in „Tiefe Schluchten“ und „Im ewigen Eis“ auch Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, sowie u.a. Ferdinand Seebacher, Merle Wasmuth, Christoph Luser, Sophie Lutz, Giovanni Funiati und Hilde Dalik mit. Gedreht wird bis Mitte November vor idyllischer Alpenkulisse im Bundesland Salzburg.

Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio Birgit Reincke (Veronica Ferres), Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) und die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner (Salka Weber) auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen.

Regie führt Felix Herzogenrath („Lost in Fuseta“, „Nord bei Nordwest”), die Kamera übernimmt Dominik Berg. Die Drehbücher stammen von Stefan Rogall, Lucas Flasch (Folge 3: Tiefe Schluchten), Marko Lucht (Folge 4: Im ewigen Eis). ServusTV und RTL zeigen die zwei neuen Folgen der „Alpentod“-Krimireihe im Frühjahr 2026 im Free-TV.

Die international renommierte Schauspielerin Veronica Ferres ist in diesem Jahr in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV/Stream“ für ihre Darstellung in den ersten „Alpentod“-Filmen für eine Kurier ROMY nominiert. Hier geht es zum Voting.

Bis Mitte November produziert Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von RTL und ServusTV die beiden hochspannenden 90-Minüter in Salzburg, Hallein und im Alpenvorland. Moonlake Entertainment fungiert dabei als ausführende Service-Produktion. Die Krimi-Reihe wird durch FISA+ und Film in Austria (ABA) sowie die Filmförderung des Landes Salzburg gefördert.

Seitens WBITVP zeichnen Produzentin Hanna V. Kienbaum und Director Scripted Kristina Löbbert verantwortlich sowie Brigitte Wettstein und Hannes Schalle für Moonlake Entertainment. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch, Executive Producer ist Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Für ServusTV zeichnen Redakteur Robert Feitzinger und Bereichsleiter Fiction & Programmplanung Frank Holderied verantwortlich. Die Ausstrahlung der beiden neuen Fälle ist für Frühjahr 2026 am "Tödlichen Dienst-Tag" bei RTL geplant. Die Filme sind vorab auf RTL+ abrufbar. In Österreich werden die beiden Fälle im Free-TV im Frühjahr wieder am Kino Samstag bei ServusTV und ServusTV On laufen.