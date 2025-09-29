  • 29.09.2025, 08:56:32
KPMG erweitert mit Bernd Grubinger das Beratungsangebot im Bereich ERP-Strategie

ERP-Experte Bernd Grubinger (53) verstärkt ab 1. Oktober 2025 die Geschäftsführung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG am Standort Linz. Sein Schwerpunkt liegt in der Beratung, Optimierung und Implementierung von ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning).

Der steigende Digitalisierungsgrad und regulatorische Vorgaben fordern bestehende Geschäftsmodelle heraus, bieten aber ebenso Gelegenheit, Prozesse neu auszurichten und Innovation voranzutreiben. Unternehmen investieren zunehmend in cloudbasierte ERP-Systeme, um ihre Abläufe zu optimieren bzw. automatisieren und datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Die Ziele sind Effizienzsteigerung, Transparenz, Skalierbarkeit und Fehlerreduktion.

Mit seinem Team begleitet Bernd Grubinger Unternehmen auf dieser digitalen Transformationsreise und unterstützt sie dabei, ERP-Implementierungen nicht nur technisch, sondern auch methodisch und organisatorisch erfolgreich umzusetzen.

Mit langjähriger Erfahrung aus über hundert erfolgreichen ERP-Implementierungen sowie höchster Industrie- und Branchenexpertise stärkt Bernd Grubinger bei KPMG ab sofort die ERP-End-to-End-Beratung für Unternehmen, von der Evaluierung über die Implementierung bis zur Optimierung nach dem Go-live.

Weitere Informationen sowie Pressefotos zum Download finden Sie hier: KPMG Newsroom

Rückfragen & Kontakt

KPMG Austria GmbH
Mag. Lisa Kannonier
Telefon: +43 664 8213 664
E-Mail: lkannonier@kpmg.at

