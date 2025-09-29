- 29.09.2025, 08:55:32
Terminaviso: Podiumsdiskussion "Quo vadis USA?"
Eine Zeitreise durch die letzten Jahrzehnte der USA mit den Leiterinnen und Leitern des ORF-Büros in Washington DC.
Spannende Analysen mit Eugen Freund, Peter Fritz, Hanno Settele, Hannelore Veit, Thomas Langpaul und Barbara Wolschek (zugeschaltet aus Washington DC). Moderation Roland Adrowitzer.
Die Veranstaltung wird auch auf den ÖAG-Kanälen Zoom (Einwahlinfo siehe unten) und unserem Youtube Kanal live gestreamt:
https://us06web.zoom.us/j/87907524099?pwd=nbSDZX1LVYgHyvAqf27dR0Q0OwGdLV.1
Meeting ID: 879 0752 4099
Passcode: 368378
Datum: 30.09.2025, 18:30 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Clubräume der Österreichisch Amerikanischen Gesellschaft
Stallburggasse 2
1010 Wien
URL: https://www.oag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: rainer.newald@oag.at
Website: https://www.oag.at
