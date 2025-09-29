  • 29.09.2025, 08:55:32
Terminaviso: Podiumsdiskussion "Quo vadis USA?"

Eine Zeitreise durch die letzten Jahrzehnte der USA mit den Leiterinnen und Leitern des ORF-Büros in Washington DC.

Wien (OTS) - 

Spannende Analysen mit Eugen Freund, Peter Fritz, Hanno Settele, Hannelore Veit, Thomas Langpaul und Barbara Wolschek (zugeschaltet aus Washington DC). Moderation Roland Adrowitzer.

Die Veranstaltung wird auch auf den ÖAG-Kanälen Zoom (Einwahlinfo siehe unten) und unserem Youtube Kanal live gestreamt:

https://us06web.zoom.us/j/87907524099?pwd=nbSDZX1LVYgHyvAqf27dR0Q0OwGdLV.1

Meeting ID: 879 0752 4099
Passcode: 368378

Datum: 30.09.2025, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Clubräume der Österreichisch Amerikanischen Gesellschaft
Stallburggasse 2
1010 Wien

URL: https://www.oag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: rainer.newald@oag.at
Website: https://www.oag.at

