Eine Zeitreise durch die letzten Jahrzehnte der USA mit den Leiterinnen und Leitern des ORF-Büros in Washington DC.

Spannende Analysen mit Eugen Freund, Peter Fritz, Hanno Settele, Hannelore Veit, Thomas Langpaul und Barbara Wolschek (zugeschaltet aus Washington DC). Moderation Roland Adrowitzer.

Terminaviso: Podiumsdiskussion "Quo vadis USA?" Datum: 30.09.2025, 18:30 Uhr

