AVISO: Mittwoch 01.10.2025, 09:30 Uhr - Pressekonferenz der ÖH zum Semesterstart

Sparstift brechen, Hochschulen ausfinanzieren: ÖH präsentiert Forderungspapier.

Wien (OTS) - 

Das neue Vorsitzteam der Österreichischen Hochschüler_innenschaft präsentiert zum Semesterstart ein Forderungspapier für ein leistbares Studium und ausfinanzierte Hochschulen. In ihrer ersten gemeinsamen Pressekonferenz zeigen Selina Wienerroither, Viktoria Kudrna und Umut Ovat unter dem Motto „Sparstift brechen“ auf, was es jetzt braucht, um die dramatische Teuerung abzufedern und die Hochschulpolitik auch in finanziell angespannten Zeiten voranzubringen.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlichst eingeladen und werden um formlose Anmeldung per Mail an presse@oeh.ac.at gebeten.

Pressekonferenz: ÖH präsentiert Forderungspapier zum Semesterstart

Datum: Mittwoch, 01.10.2025, 09:30 - 10:00Uhr
Ort: Campus der Universität Wien, Spitalgasse 2 (Hof 1) Eingang 1.6.2, 1090 Wien
Raum: Seminarraum 2 - Campus (AAKH)
Umgebungsplan

Rückfragen & Kontakt

Bianca Ivan
Pressesprecherin
ÖH - Österreichische Hochschüler_innenschaft

Telefon: +43 676 888522 32
E-Mail: bianca.ivan@oeh.ac.at
Website: https://www.oeh.ac.at

