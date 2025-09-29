Hotelinvestmentmarkt Österreich H1/2025: Tirol dominiert, Salzburg legt zu

Innsbruck (OTS) -

Wien, September 2025 – „Gerade in Zeiten rückläufiger Transaktionen entstehen die spannendsten Chancen. Investoren, die jetzt handeln, sichern sich attraktive Objekte zu Konditionen, die in Aufschwungphasen kaum möglich sind“, betont Vera Woschnagg, MBA, Geschäftsführerin der Austria Real GmbH.

Positive Signale in Salzburg & Tirol

Im ersten Halbjahr 2025 konnte Salzburg sein Transaktionsvolumen um +4 % steigern (15,9 Mio. Ꞓ). Tirol erreichte mit 41,0 Mio. Ꞓ knapp die Hälfte des österreichweiten Gesamtvolumens und führte mit 11 Deals die Rangliste aller Bundesländer an.

Gesamtmarkt schwächelt

Österreichweit sank das Transaktionsvolumen um –54 % auf 79,2 Mio. Ꞓ, die Anzahl der Deals um –75 % auf nur 18. Im Vergleich zu H1/2019 (438 Mio. Ꞓ) bedeutet das ein Rückgang um –82 %.

Höchste Zimmerpreise 2025

Die höchsten erzielten Zimmerpreise auf Basis der Verkaufstransaktionen (Kaufpreis dividiert durch die Anzahl der Zimmer) lagen bei:

Tirol: 268.275 Ꞓ pro Zimmer (4-Sterne-Superior-Hotel)

268.275 Ꞓ pro Zimmer (4-Sterne-Superior-Hotel) Salzburg: 245.515 Ꞓ pro Zimmer (4-Sterne-Superior-Hotel)

Nachfrage

Trotz schwacher Investmentaktivität bleibt die Nachfrage positiv: 76,1 Mio. Nächtigungen (+0,4 %) im 1. Halbjahr, Wien sogar +6 %.

Käuferstruktur

70 % Unternehmen, 28 % Privatpersonen, nur 11 % internationale Investoren (überwiegend aus Deutschland). Besonders aktiv: eigenkapitalstarke Käufer (HNWIs, Family Offices, Owner-Operators).

Datenbasis

Die Analyse basiert auf Asset Deals und einer Grundbuchauswertung von Kaufverträgen und Verkaufssummen. Quelle der Transaktionsdaten: ZT Datenforum eGen.

Der Bericht wurde von Vera Woschnagg, MBA am 25. September 2025 im Hotel Optimal Holiday in Innsbruck präsentiert. Woschnagg, die ihre Dissertation über Hotelvermarktung an der Oxford Brookes University mit Auszeichnung abgeschlossen hat, unterstreicht mit Austria Real die aktive Rolle als Vermittler mehrerer Hoteltransaktionen und Investorenfinder für Käufer.