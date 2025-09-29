Julius Meinl serviert Kaffee mit einer Überraschung zum Internationalen Tag des Kaffees

Wien (OTS) -

Am diesjährigen Internationalen Tag des Kaffees lädt Julius Meinl Kaffeeliebhaber dazu ein, einen Moment innenzuhalten und die Freude in jeder Tasse Kaffee zu feiern. Am 1. Oktober erhalten Gäste in teilnehmenden Cafés und Betrieben zu jeder Julius Meinl Kaffeebestellung ein Rubellos und haben damit die Chance, mit etwas Glück direkt vor Ort einen zusätzlichen Kaffee zu gewinnen.*

Ein Moment voller Genuss:

Für Julius Meinl ist Kaffee weit mehr als nur ein Getränk. Er ist ein Ritual, eine Auszeit, ein Moment zum Genießen. Ob als stiller Moment für sich selbst, als gemeinsamer Augenblick oder als wohlverdiente Pause im hektischen Alltag – eine Tasse Kaffee bringt Freude in den Tag.

„Rubellose wecken eine ganz besondere Nostalgie und Freude. Dieser Moment der Spannung, die Hoffnung, der kleine Nervenkitzel ... eine kleine Geste, die ein Lächeln zaubert und den Charakter von Julius Meinl perfekt einfängt."

- Christina Meinl, Familienmitglied in fünfter Generation

Feiere mit uns

Besuche am 1. Oktober ein teilnehmendes Julius Meinl Café in Deiner Nähe und erlebe die Freude am Kaffee, an der Gemeinschaft und ein wenig zusätzliche Spannung. Ob du dir selbst etwas Gutes tust oder Zeit mit lieben Menschen verbringst: Wir sind bereit, dir mit jeder Tasse ein Stück Glück zu servieren. Bring Deine Freunde mit, genieße etwas Besonderes und finde heraus, wer das Glück auf seiner Seite hat.

Stoßen wir gemeinsam auf besondere Momente an – Happy International Coffee Day!

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sowie eine Übersicht teilnehmender Betriebe finden Sie hier.

* Solange der Vorrat reicht, in teilnehmenden Filialen erhältlich.

Über Julius Meinl: Gegründet im Jahr 1862, zählt Julius Meinl zu den ältesten Kaffeeröstereien der Welt und ist eine ikonische Wiener Kaffeehausmarke. Das Bekenntnis zu höchster Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in Beschaffung, Mischung und Röstung werden Julius Meinl Kaffees und Tees heute in über 50.000 Hotels, Kaffeehäusern und Restaurants in 70 Ländern, sowie einer wachsenden Anzahl an Einzelhandelsgeschäften verkauft.

