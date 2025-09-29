  • 29.09.2025, 08:00:32
westwaerts- Ausstellung über das Areal hinter dem Wiener Westbahnhof

Partizipative Ausstellung im Stadtraum MITTE 15: westwaerts zeigt vom 14.–18.10.2025 Fotografie, Installationen & Führungen – mit westwalks im Rahmen von urbanize!

Wien (OTS) - 

Vom 14. bis 18. Oktober 2025 zeigt die Ausstellung westwaerts im Stadtraum MITTE 15 künstlerische Auseinandersetzungen mit dem Westbahnareal entlang der Felberstraße.

Präsentiert werden multimediale Beiträge junger Künstler:innen – von Fotografie über Installationen bis zu plastischen Arbeiten. Entstanden aus einem Open Call und partizipativen Formaten wie Fotowalks (westwalks), bilden sie ein lebendiges Archiv zwischen heutiger Nutzung und künftigen Visionen. Begleitend gibt es kostenlose Führungen und den kuratierten westwalk im Rahmen des urbanize! Festivals. Eröffnung ist am 14. Oktober ab 18:00 Uhr, das Closing am 18. Oktober. Eintritt frei.

westwaerts-Ausstellung

Datum: 14.10.2025, 18:00 Uhr - 18.10.2025, 22:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: Stadtraum Mitte 15
Rustensteg 1
1150 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Künstlerische Leitung/Presse-Kontakt

Marlene Johanna Fertner
Isabell Jorina Zehnder
westwaerts.kollektiv@gmail.com

