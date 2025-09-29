  • 29.09.2025, 05:02:05
  • /
  • OTS0003

Neuer Chief Operating Officer bei X- CAGO: Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus

Neuer Chief Operating Officer bei X- CAGO: Christian Martin nimmt strategisches Wachstum und Innovationen in den Fokus // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/32453 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Roermond, Niederlande (OTS) - 

Christian Martin ist neuer Chief Operating Officer bei X-CAGO, dem niederländischen Software-Spezialisten für Daten- und Content-Konvertierung.

Christian Martin ist in diesem Monat ins Unternehmen eingetreten. Mit über 20 Jahren Führungserfahrung in strategischer und operativer Planung sowie der Entwicklung innovativer und digitaler Geschäftsmodelle und dem Aufbau leistungsstarker interdisziplinärer Teams bringt Christian Martin umfangreiches Expertenwissen in die Organisation mit ein.

Vor seinem Wechsel zu X-CAGO war Christian Martin mehr als 14 Jahre in leitenden Positionen bei der Handelsblatt Media Group tätig. Dort spielte er eine zentrale Rolle in den Bereichen Business Development und Operations sowie der digitalen Transformation. Seine Erfolge bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Wachstumsfelder und der Begleitung von Unternehmen durch komplexe Veränderungsprozesse bilden eine wichtige Grundlage für die nächste Expansionsphase von X-CAGO.

"Wir freuen uns sehr, Christian Martin bei uns willkommen zu heißen. Seine Erfahrung eröffnet uns neue Perspektiven. Gemeinsam wollen wir unser Team weiter stärken und die Zukunft von X-CAGO aktiv gestalten", sagt Ingo Kästner, CEO von X-CAGO.

Als COO wird Christian Martin den täglichen Betrieb verantworten und die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten, mit besonderem Schwerpunkt auf operativer Exzellenz, skalierbarem Wachstum und funktionsübergreifender Zusammenarbeit.

Britt Nollé, Vertriebsleiterin bei X-CAGO, ergänzt: "Sein tiefes Branchenwissen und seine Erfahrung mit interdisziplinären Teams werden entscheidend dazu beitragen, neue Potenziale für X-CAGO zu erschließen. Mit der Unterstützung von Christian Martin freuen wir uns auf ein spannendes neues Kapitel voller Innovation und Entwicklung, das unser Team weiter stärkt und den Mehrwert für unsere Kunden weiter erhöht".

Über X-CAGO

X-CAGO ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Konvertierung, Archivierung und Content-Transformation, der Verlagen dabei hilft, den Wert ihrer Daten und Publikationen zu erschließen. Mit einem Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen liefert X-CAGO Technologien, die Verlagen, eKiosk-, App-Anbietern und MMOs ermöglichen, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Rückfragen & Kontakt

Britt Nollé
Director of Sales
X-CAGO B.V.
Phone: +31 (0)475-354060
Mobile: +31 (0)6-57549646
bnolle@x-cago.com
www.x-cago.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright