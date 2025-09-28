  • 28.09.2025, 13:26:32
FPÖ-Punz: „Es ist eine Schande, was in Wiener Spitälern abgeht“

Vermögen für arabische Dolmetscher, aber nö. Patienten fliegen aus Kliniken

Sankt Pölten (OTS) - 

„In Wiens Spitälern werden Hunderttausende Euro für Araber ausgegeben, die kein Deutsch sprechen und neben einer Behandlung auch noch einen Dolmetscher benötigen, aber Patienten aus Niederösterreich, die in Wien arbeiten, Steuern zahlen und in der Bundeshauptstadt ihr Geld liegen lassen, werden aus den Wiener Spitälern geworfen. Da fällt mir nur ein Wort ein: Schande“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Gesundheitssprecher LAbg. Richard Punz eine Anfrage-Beantwortung von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bezüglich Dolmetsch-Einsätze im Wiener Gesundheitsverband.

„Das sind die Früchte und Auswüchse der Einwanderungspolitik der Systemparteien. Und deshalb halten wir Freiheitliche am harten Asylkurs in NÖ mit Sachleistungen statt Bargeld für Asylwerber fest. Unser Geld für unsere Leute“, schließt Richard Punz.

