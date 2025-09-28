  • 28.09.2025, 13:25:02
FPÖ-Triller: „Mario Kunasek überzeugt als sympathischer Landesvater!“

Steiermark beschreitet unter der Führung von LH Mario Kunasek neue Wege – eine klare Linie, ein Herz für die Menschen und Zukunftsorientierung prägen den Kurs der steirischen FPÖ.

Steiermark/Graz (OTS) - 

Im Rahmen der heutigen ORF-Pressestunde präsentierte sich Landeshauptmann Mario Kunasek als starker, authentischer und volksnaher Landesvater. Mit klarer Sprache, ruhiger Souveränität und einem überzeugenden Zukunftsbild zeigte der steirische FPÖ-Landeshauptmann auf, dass die Steiermark unter freiheitlicher Führung neue, erfolgreiche Wege beschreitet und sich damit im Bundesländervergleich als Vorreiter etabliert. „Mario Kunasek hat heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er nicht nur die richtigen Antworten auf die großen Herausforderungen unserer Zeit gibt, sondern auch mit Bodenständigkeit, Hausverstand und einem klaren Wertekompass die Menschen in unserem Land hinter sich vereint. Er steht für eine Politik, die anpackt, gestaltet und Verantwortung übernimmt. Die Steiermark zeigt, wie erfolgreich freiheitliche Politik mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und den Wirtschaftsstandort sein kann“, so FPÖ-Landesparteisekretär und Klubobmann Marco Triller.

Die steirischen Freiheitlichen sehen sich in ihrem Kurs bestätigt: „Unter Mario Kunasek beweist die Steiermark, dass politische Stabilität, Bürgernähe und Innovationskraft Hand in Hand gehen können. Er ist bereits nach wenigen Monaten im Amt ein Landesvater, der zuhört, handelt und die Interessen der Steirer konsequent in den Mittelpunkt stellt. Wir können stolz darauf sein, dass die Steiermark heute in vielen Bereichen Maßstäbe setzt – sei es bei der Gesundheitsversorgung, im Bereich der sozialen Gerechtigkeit oder bei der Deregulierung und damit der Stärkung der heimischen Wirtschaft“, so Triller abschließend.

