AVISO-Erinnerung: Morgen, Montag, 29.9., 11.30 Uhr – PK Gewessler, Haider-Wallner – Klubklausur des Grünen Klubs im Parlament
Die Grünen laden anlässlich der Klubklausur des Grünen Klubs im Parlament zu einer Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Anja Haider-Wallner, Landessprecherin der Grünen Burgenland.
Teilnehmer:innen:
- Leonore Gewessler, Klubobfrau
- Anja Haider-Wallner, Landessprecherin Grüne Burgenland
Ort: Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt (Seminarraum), Franz Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt
Zeit: Montag, 29.09., 11.30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.
