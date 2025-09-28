Grüne Wien/Pühringer, Malle zum Tag der Alleinerziehenden: SPÖ verliert sozialen Kompass

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Tages der Alleinerzieher:innen warnen die Grünen Wien vor geplanten Kürzungen der Kindermindestsicherung sowie dem drohenden Aus für den Gratis-Kindergarten. “Besonders Alleinerzieherinnen und ihre Kinder sind von diesen Maßnahmen betroffen – und damit jene, die am meisten Unterstützung brauchen”, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.

Wenn die Pläne von Bürgermeister Ludwig umgesetzt werden, verlieren armutsgefährdete Kinder bis zu 1.000 Euro pro Jahr: „Gerade Alleinerzieherinnen, die oft in befristeten und zu teuren Wohnungen leben müssen, würden vom angekündigten Kahlschlag mit voller Härte getroffen. Je prekärer die Wohnsituation, desto höher die Kürzung – das ist zynisch und ungerecht“, so Julia Malle, Frauensprecherin der Grünen Wien.

Bei den Wiener Grünen kritisiert man auch die gebrochenen Wahlversprechen der SPÖ in Sachen Bekämpfung der Kinderarmut: „Ausgerechnet bei den Ärmsten fängt die Stadtregierung nun an zu kürzen – das ist nicht nur sozialpolitisch verantwortungslos, sondern ein offener Wortbruch gegenüber den Betroffenen“, so Pühringer.

Die Grünen appellieren an die SPÖ, ihren sozialen Kompass wiederzufinden und warnen davor, dass auch der Gratis-Kindergarten in Wien in Zukunft Geschichte sein könnte. „Dass Rot und Pink im letzten Sondergemeinderat gegen ein Bekenntnis zum Gratis-Kindergarten gestimmt haben, lässt nichts Gutes erahnen“, so Pühringer. „Der Gratis-Kindergarten entlastet alle Frauen gleichermaßen, fördert die Erwerbsarbeit und setzt ein klares Signal: Kinderbetreuung ist ein öffentliches Gut – und nicht ein Privatproblem der Mütter“, so Malle. Rund 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, sie stehen ökonomisch besonders unter Druck. “Umso mehr müssen sich Alleinerzieher:innen auf eine funktionierende Daseinsvorsorge verlassen können”, so Pühringer und Malle abschließend.